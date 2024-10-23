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極品工人｜一家四口長年怪病纏身　裝CCTV驚揭女傭煮飯偷加尿液

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一家四口長年怪病纏身，裝CCTV驚揭女傭煮飯偷加尿液。

【外傭/女傭/工人姐姐】好姐姐可遇不可求！外國有一家四口遭怪病纏身，醫生認為可能是飲食上出現問題，他們隨後在家中安裝閉路電視，驚揭女傭煮飯時竟加入尿液，這個噁心行徑更足足持續了8年。

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極品工人｜一家四口怪病纏身

綜合《印度時報》等傳媒報道，印度北方州有一家四口在幾個月前開始出現胃部感染、腹瀉的情況，他們最初以為只是感冒或過勞所致，但經過治療後，病情不但未見好轉，更越發嚴重。醫生提醒，有可能是飲食上出現問題，他們隨後在廚房安裝閉路電視，結果發現家中女傭竟然在煮飯時，偷偷往食物裡添加不明液體，手法更相當純熟，一家人於是報警處理。

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極品工人｜女傭煮飯偷加尿液長達8年

經警方調查後發現，女傭自8年前受聘照顧該家庭的起居飲食後，便開始在食物中添加自己的尿液。女傭對此直認不諱，其後被警方拘捕，不過未有公開在食物添加尿液的原因。

有專家表示，人體長期進食含有尿液的食物，會出現各種健康問題，例如胃部感染和腹瀉，因此呼籲僱主要多關心工人的心理健康狀況。

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