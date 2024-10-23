行山男子｜內地男行麥理浩徑估錯距離脫水　被困山中埋怨：無自動售賣機

▲ 內地男行麥理浩徑估錯距離脫水困山中，埋怨：無自動售賣機，網民：不做好準備只能怪自己。

金秋十月正是適合行山的好季節，然而，面對陌生的山路應當提前做好功課和防護，避免發生意外。

近日，一男子於小紅書發帖，稱早前國慶假期與友人至麥理浩徑一、二段遠足，由於未提前了解行程距離，致自身缺水，體力透支且雙腿抽搐無法移動，只得尋求救援，男子事後表示：「差點要交代在麥理浩徑了！」。網民勸其做好準備，不要浪費社會資源。

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行山男子｜行麥理浩徑估錯距離

據男子描述，他與友人的計劃路線為萬宜水庫東壩-破邊州-浪茄灣-西灣亭水庫，起初一路行走「相當簡單」。

但他「完全錯誤估計了浪茄灣到西灣亭的距離」，路途中身體嚴重缺水，男子的體力透支，在到達西灣亭前的1小時，雙腿抽搐無法移動，倒在半路上。

行山男子｜等待救援期間獲途人相助

因事前準備不足，男子及友人此時沒有多餘的水及食物補充身體電解質，稱：「途中也沒有任何自動售貨機能夠補充水源」，遂撥打香港急救電話等待救援。

在等待救援期間，男子偶遇兩位醫生及賣水師傅為其提供急救措施和電解質粉末，令其體能有所恢復。最終，警察和消防員抵達現場，男子獲救。

他表示：「此次麥理浩徑之旅驚險萬分」，如若不是他人幫助，恐難以下山，他還提醒準備前往戶外探險的網民做足準備。

從圖片可見，救援隊到達現場時，男子仍除謝癱倒在地，身邊有6瓶已經見底的飲料塑膠瓶，到場的救援及警察至少8人。

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行山男子｜網民但指責應做足準備

該事件引發網友熱議，有網友指責其未做充足準備，對自己不負責任，還浪費社會資源，「每一個行山者的不周全計劃，亦有可能令自己身陷險境，浪費人力物力，更大的災難，救援隊在救援時，犧牲生命或受傷的新聞也不少！」、「又係呢種人浪費公帑、浪費資源、浪費人力」、「你是在拿生命開玩笑嗎？不提前做好功課就去行山」，也有網民表示「看到你能平安下山，我很欣慰」。

有網民質疑男子「何解認為山徑上會有自動售賣機」、「居然還抱怨沒有自動販賣機」，男子表示並沒有抱怨，僅陳述當時情況，並表示「我承認自己的錯誤並且希望大家引以為戒」。

行山男子｜網民分享行麥理浩徑經驗

一名自稱３次重裝麥理浩徑的網民分享經驗：

多看行山軌跡圖，把握時間和體力分配。

麥理浩徑是有自動售賣機，售賣飲用水及飲料。

炎熱天氣去行山一定要多準備水及鹽丸，高熱量及補充糖分的小零食。

不少網民表示認同，並補充道「寧願多帶補給也不可以少帶」。

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