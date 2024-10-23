太空油｜保安局擬明年上半年將太空油列毒品　販運最高刑罰為終身監禁

大多含依托咪酯成份的「太空油」近年興起，禁毒處早前表示，太空油已成為21歲或以下青少年第三大常見毒品，僅次於大麻及可卡因。保安局局長鄧炳強、以書面回覆立法會議員林素蔚查詢時表示，前線禁毒人員注意到「太空油」於新冠疫情後在香港出現，去年起逐漸引起本地年輕人注意，甚至開始吸食。

根據當局數字，2023年並沒有太空油檢控數字，不過到了2024年則發現9宗管有「太空油」個案，當中3宗是21歲或以下青少年。直至今年檢控數字大幅增加至69宗，其中13宗非法管有個案是21歲或以下青少年。另外，亦首次出現3宗非法售賣「太空油」個案，其中1人是21歲或以下。

依托咪酯目前屬《藥劑業及毒藥規例》第1部毒藥，據警方早前表示，每項罪行最高罰款10萬元及監禁兩年。立法後非法供應或使用依托咪酯一經定罪可判終身監禁。鄧炳強表示，屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的「太空油」，最 高刑罰為監禁七年及罰款100萬元，而販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

執法部門已加強各種巡查，採取情報主導的執法行動。例如，警方在剛過去的暑假期間檢獲2.17公斤聲稱為「太空油」的物質。最近，警方在十月中於大角咀搗破一個用作毒品貯存及分銷中心的住宅單位，檢獲「太空油」和其他毒品。日後，在依托咪酯納入《危險藥物條例》（第134章）管制後，執法部門必會加強全力打擊相關罪行。

今年年中保安局禁毒專員去信全港中小學，提醒學界要對以電子煙吸食「太空油」加以警惕。為進一步提升學界和禁毒業界對「太空油」的警覺及應對能力。保安局亦表示，禁毒處 聯同醫院管理局香港中毒控制中心和一所前線社會服務機構在8月10月就濫用「太空油」問題，舉行了兩場研討會 ，共接近500人出席。

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