寫滿愛愛滿瀉︱青年情緒受困難找對象傾訴　作家梁科慶：「書目療法」可自癒

▲ 作家梁科慶推「書目療法」自癒情緒困擾。

人生不如意者十常八九，誰沒憂愁與煩惱呢？而且不限年齡、性別、社會階層。

傳統觀念經常誤以為：小孩快活悠哉，天生無憂無慮。所謂憂慮，是人長大了才會出現的情緒問題。文人筆下的「少年不識愁滋味」，以今日眼光看來，恐怕是對小孩不了解，或無心去了解小孩的感受吧。也因此，傳統家長通常不是子女遇到情緒困擾時，最佳的傾訴對象。即使現在孩子生得少，情況大概也如此。

那麼，愁腸百結的少年人可以找誰呢？

找精神科醫生、心理醫生嗎？若是抒解日常的愁悶，似乎誇張了一點。

找朋輩或同學嗎？不錯，只是聆聽了你的訴苦，同樣青澀的他卻沒能力幫忙解憂，更糟的是，他若受到你的負面情緒影響，說不定就一同坐困愁城。

憂愁的你，苦無出路，可曾想過，療癒閱讀（healing reading）會是出路之一？

療癒閱讀來自圖書館學一門新穎的學科「書目療法」（Bibliotherapy）。歐美的公共圖書館在二十世紀中葉陸續推出服務，亞洲地區起步較晚，相隔一個世紀才開始發展。

「書目療法」幫助那些受情緒困擾、心靈困頓的人，透過閱讀，將角色的境遇連結自身的困境，情緒隨故事情節的起伏而出現轉變，與角色一同走出低谷、度過困難，藉角色的經歷，省思自身。

不管年紀多大、閱歷多深，人總有機會遇到困難與失意，感到孤獨、脆弱、無助，甚至失去希望，若找不到其他人傾訴、支持或倚靠，主題眾多、素材多元、類型多樣的圖書館「書目療法」服務會是一條出路。

看書可以治病，不過，如果你患上傷風感冒、發燒發炎等醫療層面的疾病，就要到醫院、診所求醫，可別往圖書館，至少別傳染其他讀者喔。



欄名:寫滿愛愛滿瀉

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