未來科學大獎｜數學家莫毅明科學館展出字畫　以文學作品表達貢獻教育心志

▲ 《夢海》表達莫毅明教授多年求學和科研的心路歷程，傳達克服困難的決心。(未來科學大獎提供)

香港科學館由即日起至11月4日舉辦「2024未來科學大獎展覽」，邀請歷年五位香港獲獎者展示與其科研之路相關的展品，讓公眾了解科學家的研究歷程和影響世界的成果，並鼓勵更多人投身科研、重視科學。

香港大學謝仕榮衛碧堅基金教授（數學）及數學系講座教授、香港科學院副院長莫毅明為2022年未來科學大獎「數學與計算機科學獎」得主，他選擇了自己詩作《夢海》和親自用五國語言聲演的《少年遊》為展品。

其中字畫題字「歸鴻展翼仰蒼穹，振翅攀天傲半空」，近日於香港科學館展出。莫毅明表示，數學追求真、善、美，需要抽絲剝繭分析問題；文學講求美感，同樣要深入挖掘內心世界」；在細緻分析追求真理方面，兩者一脈相承。至於少年遊則回顧了他少年時代留學的經歷，以及回港貢獻教育下一代的意志。

莫毅明表示，獲得未來科學大獎不僅是對自己多年努力的肯定，更是對純數學理論的認可。這份榮譽讓他有更多機會參加海內外的學術會議，與來自不同領域的數學家交流，推進科研發展。

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