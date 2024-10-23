  • 26°C
香港時間：20241023日 (三) 18:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

未來科學大獎｜數學家莫毅明科學館展出字畫　以文學作品表達貢獻教育心志

社會

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《夢海》表達莫毅明教授多年求學和科研的心路歷程，傳達克服困難的決心。(未來科學大獎提供)

香港科學館由即日起至11月4日舉辦「2024未來科學大獎展覽」，邀請歷年五位香港獲獎者展示與其科研之路相關的展品，讓公眾了解科學家的研究歷程和影響世界的成果，並鼓勵更多人投身科研、重視科學。

香港大學謝仕榮衛碧堅基金教授（數學）及數學系講座教授、香港科學院副院長莫毅明為2022年未來科學大獎「數學與計算機科學獎」得主，他選擇了自己詩作《夢海》和親自用五國語言聲演的《少年遊》為展品。

其中字畫題字「歸鴻展翼仰蒼穹，振翅攀天傲半空」，近日於香港科學館展出。莫毅明表示，數學追求真、善、美，需要抽絲剝繭分析問題；文學講求美感，同樣要深入挖掘內心世界」；在細緻分析追求真理方面，兩者一脈相承。至於少年遊則回顧了他少年時代留學的經歷，以及回港貢獻教育下一代的意志。

莫毅明表示，獲得未來科學大獎不僅是對自己多年努力的肯定，更是對純數學理論的認可。這份榮譽讓他有更多機會參加海內外的學術會議，與來自不同領域的數學家交流，推進科研發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！
颱風潭美︱「潭美」颱風叠加季候風最快周四闖本港800公里　天文台揭示掛八號風球機率
颱風潭美︱「潭美」颱風叠加季候風最快周四闖本港800公里　天文台揭示掛八號風球機率
急症室最長等候時間（10月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間16:05）
FENDI披肩丨令FENDI日本店員下跪道歉　「FENDI披肩女」樣貌+身份曝光【多圖】
FENDI披肩丨令FENDI日本店員下跪道歉　「FENDI披肩女」樣貌+身份曝光【多圖】