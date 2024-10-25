  • 27°C
香港時間：20241025日 (五) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

漸凍人症｜3孩媽媽患漸凍人症無法說話走路　靠AI重塑原聲突破溝通障礙

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

3孩媽媽患漸凍人症無法說話，靠AI重塑原聲解決溝通障礙。

【漸凍人症/肌萎縮性側索硬化症/ALS/AI】3孩媽媽於2022年被診斷患漸凍人症，不但剝奪了日常活動能力，還失去語言能力。這位媽媽透過AI公司，利用人工智能重塑原聲，突破了溝通障礙，並表示感恩再次能和孩子們講故事。

最新影片︰

TOPick一分鐘
白鞋清潔｜實測3個平價洗白鞋方法　牙膏牙刷/酒精/擦膠邊招最有效？

漸凍人症｜剝奪患者行走、說話、吞嚥能力

據外媒報道，一位美國母親April Kerner，於2022年被診斷為肌萎縮側索硬化症（ALS），俗稱漸凍人症，這是一種漸進且致命的神經退行性疾病，不但會逐漸剝奪患者行走、說話、吞嚥，最終可能喪失一切自主運動能力。面對如此艱難的挑戰，這位媽媽並沒有被疾病打倒，而是成為永不放棄生命的鬥士。

領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產　港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢

April在2022年4月開始感到右腿無力，隨後經常跌倒。經過多位醫生的診斷，她在同年12月最終確診為ALS。這種疾病影響肌肉運動神經，導致肌肉痙攣僵硬和萎縮。April的丈夫Bill坦言，這對他們來說是一次沉重的打擊：「雖然事情發生了，但我們一直希望這是可以逆轉。我們還有很多計劃，畢竟孩子們還這麼小，那時他們4歲和5歲。」

點擊圖片放大
+14
+13

漸凍人症｜借助人工智能解決溝通障礙

2023年5月，April開始失去聲音，隨後出現呼吸衰竭，需進行氣管切開術，讓她完全失去語言能力。為了尋找替代的溝通方式，April夫婦聯繫了一間能將文本轉換為語音的人工智能公司Eleven Labs。該公司利用April的聲音錄音創建了一個接近她原始聲音的AI程序，讓她能夠用眼睛輸入想說的內容，程序則生成聲音。Bill表示：「這是她的真實聲音，我們從未想過會再次聽到她的聲音。」

漸凍人症｜未能擁抱孩子 卻能跟他們交流說故事

雖然這個程序的語調略顯緩慢，但April的孩子們非常高興能夠聽到媽媽AI聲音與他們交流，並可再次聽到媽媽講睡前故事。April表示，能夠給孩子們講故事是她使用AI聲音的最喜歡的部分，而且感恩可以繼續與孩子們溝通。Bill坦言，April最困擾的事情之一是缺乏活動能力，包括無法在沒有幫助的情況下擁抱孩子，但AI聲音讓她找回了一些慰藉。

目前，April依賴呼吸機和餵食管，每天都面臨挑戰。但她仍希望通過分享自己的故事，提高人們對ALS認識與影響。她強調：「儘管困難重重，我仍然決心為家人奮鬥，陪伴孩子們，他們就是我的推動力。」

更多相關報道：

為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力

腦退化｜彭秀慧受失智亡母啟發創作 老去不想被遺忘：被記起是福份

兒童癌症｜「常撞到家具」竟屬患癌症狀　7歲男童長罕見腦瘤恐餘1年命

來源：abcnews

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產　港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢
18:27 2024/10/24
領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產　港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢
學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭
17:09 2024/09/23
學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭
罕見病｜夢遊瘋狂網購欠大量卡數兼被詐騙　3孩媽終揭患一種罕見病
10:58 2024/05/31
罕見病｜夢遊瘋狂網購欠大量卡數兼被詐騙　3孩媽終揭患一種罕見病
兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例
20:17 2024/06/07
兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例
求肝續命｜1歲男嬰患罕見癌病急需換肝續命　舅父捨身捐1/5肝臟展無私親情
09:30 2024/09/13
求肝續命｜1歲男嬰患罕見癌病急需換肝續命　舅父捨身捐1/5肝臟展無私親情
5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵
14:04 2024/09/24
5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵

你可能感興趣

領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產　港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢
18:27 2024/10/24
領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產　港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢
學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭
17:09 2024/09/23
學童精神健康｜調查揭3成學生受抑鬱困擾　中學生：與家人溝通打消輕生念頭
罕見病｜夢遊瘋狂網購欠大量卡數兼被詐騙　3孩媽終揭患一種罕見病
10:58 2024/05/31
罕見病｜夢遊瘋狂網購欠大量卡數兼被詐騙　3孩媽終揭患一種罕見病
網絡熱話 爸媽心聲 人工智能 罕見病 美國

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號