漸凍人症｜3孩媽媽患漸凍人症無法說話走路　靠AI重塑原聲突破溝通障礙

▲ 3孩媽媽患漸凍人症無法說話，靠AI重塑原聲解決溝通障礙。

【漸凍人症/肌萎縮性側索硬化症/ALS/AI】3孩媽媽於2022年被診斷患漸凍人症，不但剝奪了日常活動能力，還失去語言能力。這位媽媽透過AI公司，利用人工智能重塑原聲，突破了溝通障礙，並表示感恩再次能和孩子們講故事。

最新影片︰

漸凍人症｜剝奪患者行走、說話、吞嚥能力

據外媒報道，一位美國母親April Kerner，於2022年被診斷為肌萎縮側索硬化症（ALS），俗稱漸凍人症，這是一種漸進且致命的神經退行性疾病，不但會逐漸剝奪患者行走、說話、吞嚥，最終可能喪失一切自主運動能力。面對如此艱難的挑戰，這位媽媽並沒有被疾病打倒，而是成為永不放棄生命的鬥士。

領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產 港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢

April在2022年4月開始感到右腿無力，隨後經常跌倒。經過多位醫生的診斷，她在同年12月最終確診為ALS。這種疾病影響肌肉運動神經，導致肌肉痙攣僵硬和萎縮。April的丈夫Bill坦言，這對他們來說是一次沉重的打擊：「雖然事情發生了，但我們一直希望這是可以逆轉。我們還有很多計劃，畢竟孩子們還這麼小，那時他們4歲和5歲。」

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

漸凍人症｜借助人工智能解決溝通障礙

2023年5月，April開始失去聲音，隨後出現呼吸衰竭，需進行氣管切開術，讓她完全失去語言能力。為了尋找替代的溝通方式，April夫婦聯繫了一間能將文本轉換為語音的人工智能公司Eleven Labs。該公司利用April的聲音錄音創建了一個接近她原始聲音的AI程序，讓她能夠用眼睛輸入想說的內容，程序則生成聲音。Bill表示：「這是她的真實聲音，我們從未想過會再次聽到她的聲音。」

漸凍人症｜未能擁抱孩子 卻能跟他們交流說故事

雖然這個程序的語調略顯緩慢，但April的孩子們非常高興能夠聽到媽媽AI聲音與他們交流，並可再次聽到媽媽講睡前故事。April表示，能夠給孩子們講故事是她使用AI聲音的最喜歡的部分，而且感恩可以繼續與孩子們溝通。Bill坦言，April最困擾的事情之一是缺乏活動能力，包括無法在沒有幫助的情況下擁抱孩子，但AI聲音讓她找回了一些慰藉。

目前，April依賴呼吸機和餵食管，每天都面臨挑戰。但她仍希望通過分享自己的故事，提高人們對ALS認識與影響。她強調：「儘管困難重重，我仍然決心為家人奮鬥，陪伴孩子們，他們就是我的推動力。」

更多相關報道：

為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路 鍾麗淇:是我堅強的動力

腦退化｜彭秀慧受失智亡母啟發創作 老去不想被遺忘：被記起是福份

兒童癌症｜「常撞到家具」竟屬患癌症狀 7歲男童長罕見腦瘤恐餘1年命

來源：abcnews

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】