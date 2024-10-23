恐龍時代｜香港首次發現白堊紀恐龍骨骼化石　周五起香港文物探知館展出

▲ 在赤洲發現的恐龍骨骼化石，由兩塊經專家清修的化石標本拼合而成 （紅線內範圍）。（古蹟辦提供）

香港首次發現恐龍骨骼化石。專家在赤洲發現估計屬於白堊紀時期(約一億四千五百萬年至六千六百萬年前)的恐龍化石，推測有可能是蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。

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恐龍化石本周五起在香港文物探知館向公眾展出，而當局亦正於香港文物探知館庭院蓋建臨時工作室及展示空間，預計今年年底開放供市民觀看專家清修化石的過程並展示清修後的恐龍化石。

古脊椎所專家聯同發展局古物古蹟辦事處及漁農自然護理署人員，今年6月及8月到赤洲實地考察，並收集岩石樣本。經過分析，最終確定樣本屬於大型恐龍骨骼化石。專家建議繼續發掘赤洲含有恐龍化石的岩層，以期發現更多化石，作深入研究及鑑定，以確定恐龍的品種和特徵。

發展局指，有關白堊紀時期的推測只要是根據赤洲沉積岩地層年齡的上下限及與廣東省相似地層對比，而從赤洲地層和沉積岩的特徵推斷，恐龍的生存環境氣候炎熱乾旱，有河水流經低窪地區，雨季時河谷可能變為泛濫平原。專家亦推斷，該恐龍可能死後被沙石淹埋，其後被大水沖刷出地表，然後再次被埋藏於發現地點；由於發現的恐龍骨骼分佈散亂，且破碎風化，在原地死亡後被埋藏的機會較低。

赤洲是香港地質公園新界東北沉積岩園區的一個島嶼，該島被譽爲「紅色的島嶼」，因其含有高度氧化的紅色沉積岩。這一發現不僅是地質學的重大突破，也為香港增添了一個新的考古旅遊熱點。

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