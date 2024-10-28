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自私泊車｜Benz霸道泊上人行路　途人被迫繞道行

社會

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

自私的Benz車主把車泊上人行路。

人流密集的旺角豉油街行人路上，來了一個不速之客。近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，指一輛Benz停泊KG1旺角豉油街的行人路上，正直下班時間行人較多，無奈只得繞開行走。

網民批評該行為人性，還有人認出車牌，指也曾遇到過該車不良駕駛。

【危險駕駛】28歲男駕私家車衝過警方路障　迎面撼另一私家車被捕

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泊上行人路阻礙途人

據圖片顯示，一輛掛兩地拍照的Benz停泊至行人路上，並打開雙閃燈，一名藍衣男子下車行至後備箱疑似準備卸貨。從該條行人路前段及周圍的人流量可見，此時途人眾多，見奔馳車佔用行人路，只得繞開通過，奔馳車此舉也吸引一些路人側目。

有網民正巧遇到該奔馳車，補充圖片評論，可見一男一女似夫妻，正於後備箱卸貨，旁邊放有一個紙箱，幾個紅色塑膠袋包裹的物品及一個行李箱。

網民直斥：馬路炸彈

圖片上傳後引發網民熱議，有網民透過車牌聲稱指該Benz在此前於馬路上疑轉彎未避讓直行車輛至車禍，稱其為「馬路炸彈」。

不少人指責該做法危險「行人路不是馬路啊司機！泊車要找合法車位！」，幽默諷刺「幾好，冇阻到車」、「罸錢小事，怕乜，有嘅就係錢」、「啲人成日話旺角難搵位泊車，都唔係吖」、「又唔會抄牌怕咩啊？」、「最正係右手邊有位都唔泊，係要泊上行人路」。

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