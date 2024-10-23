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匡智會學員被侵犯｜匡智會兩名學員疑被性侵　警方拘捕一名員工

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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(資料圖片)

匡智會轄下一間院舍2名學員被侵犯，院方翻看閉路電視後相信一名員工作案，已被即時解僱及被警方拘捕；警方指接獲院舍報案，一名20歲男院友及一名21歲女院友懷疑遭性侵。社署高度關注事件，要求院舍提交報告。

已即時解僱　設檢討委會改善

匡智會於新聞稿中表示，8月接獲家長查詢，及後發現共有2名學員懷疑曾被傷害，懷疑作案人士屬該單位員工，就事件報警及通報社署。會方已即時解僱該員工，警方亦已拘捕及落案起訴該人士，正全力配合調查。社署網頁顯示，過去12個月內，匡智會轄下只有松嶺綜合職業訓練中心－廣福宿舍，曾於8月底獲發警告信。

警方表示，8月14日接獲大埔一院舍的職員報案，指懷疑發生性侵犯案件，當中涉及一名20歲男院友及一名21歲女院友。大埔警區重案組第二隊接手調查案件，經調查後，人員拘捕一名懷疑涉案38歲男子，案件已進入司法程序。

社署高度關注　促院舍交報告
   
匡智會成立獨立檢討委員會，以檢視機構現行對服務者的保護措施，主席為香港律師會前會長熊運信，成員包括浸會大學副校長（教與學）周偉立，以及防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳。

社署稱高度關注該院舍發生職員懷疑侵犯服務使用者事件，並已要求機構全面調查和提交改善方案。社署指院舍於8月呈交特別事故報告，表示懷疑有男職員在當值期間，侵犯兩名服務使用者。立法會議員林素蔚表示，職業訓練中心暨宿舍大多供中度及嚴重智障人士使用，使用者並沒有精神上行為能力，需由家屬自願安排入住，輪候時間以十年計，今次事件對服務使用者及家屬帶來沉重打擊。
 

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