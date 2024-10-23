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匡智會學員被侵犯｜匡智會兩名學員被侵犯　警方拘捕一名員工

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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(資料圖片)

匡智會今日(10月23日)公布，就轄下一單位涉及一名員工的嚴重違規事件，成立獨立檢討委員會，以檢視機構現行對服務者的保護措施，並提出改善建議，以避免再發生有職員違規違法的行為。社署網頁顯示，過去12個月內，匡智會屬下只有松嶺綜合職業訓練中心－廣福宿舍，曾於8月底被獲發警告信。

獨立檢討委員會由香港律師會前會長熊運信律師出任主席，成員包括香港浸會大學副校長(教與學)周偉立博士，以及防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳女士。

今年8月，會方接獲家長查詢後，隨即就個案報告上司及跟進調查包括翻看閉路電視，及後發現共有兩名學員懷疑曾被傷害，懷疑作案人士屬該單位員工，並就事件報警及通報社會福利署。鑑於該名人士已明顯違反會方員工的行為守則，已即時解僱該員工。警方亦已拘捕及落案起訴該名人士，正全力配合警方調查，因案件正循司法程序處理，恕會方不便透露詳情。

社會福利署今日（23日）表示，高度關注一間殘疾人士院舍發生職員懷疑侵犯服務使用者的事件，並已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生，保障服務使用者的福祉。

涉事院舍於八月向社署殘疾人士院舍牌照事務處呈交特別事故報告，表示懷疑有男職員在當值期間侵犯兩名服務使用者。院舍已向警方報案及解僱涉事員工。涉事男職員已被警方拘捕，案件已進入司法程序。

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