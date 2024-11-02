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前局長女兒｜名人父母管教嚴從小高壓成長　何嘉珍15歲打工賺零用感受搵錢辛苦

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

何志平與胡慧中的女兒何嘉珍將童年經歷化成文字，出版詩集《相信光》。

【何志平/胡慧中/女兒何嘉珍】現年23歲的何嘉珍，最近推出了新書《相信光》，因為媽媽胡慧中是著名藝人，爸爸是前高官及著名眼科醫生何志平，作為星二代及官二代的何嘉珍備受關注，背負不少壓力。

想不到這份壓力也化成出書的動力，新書中的詩有部份是在她情緒低落時寫下，裡面包含她成長經歷的感悟，她指不理會別人的眼光是一件很難的事，但嘗試去行前一步，給時間自己去放鬆，再走自己想走的路。

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何志平女兒｜童年學十八般武藝

何嘉珍從小就活在大眾的目光下，她坦言媽媽在高齡產下她，而且只有她一個女兒，因此從小對她管教非常嚴格，是以千金小姐的育兒方式培育。她向筆者細數小時候學過的興趣班，十八般才藝，包括鋼琴、小提琴、畫畫、功夫、射箭、游水、籃球、乒乓球及寫程式，而媽媽胡慧中也非常注重她的禮貌與餐桌禮儀，放學就去補習，補完習就回家，

媽咪要求高及嚴格，也很保護我。

何嘉珍感恩｜學菲律賓語親口答謝姐姐

父母是名人工作很忙，何嘉珍坦言小時候一家人去玩是奢侈的事，平時起居多數由工人姐姐照顧，在書中就有一篇她為姐姐所寫的詩，感激對方照顧她23年，她更為對方學菲律賓話。何嘉珍說:

爸爸是出名眼科醫生及官員，早出晚歸，平時可以抽2小時陪我去游水及去迪士尼，已經心滿意足。小時候很無知，會幻想爸媽好似其他家長，接我放學拖我手去玩。

  • 何嘉珍寫的每篇詩都有其故事。（林綺紅攝） 何嘉珍寫下鼓勵自己的金句。（林綺紅攝）
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    何嘉珍母校｜讀女拔被同學杯葛

    胡慧中一直想女兒成為一名千金小姐，所以何嘉珍被安排就讀名校拔萃女書院，但中三便轉校，因為在校內她被同學杯葛，令她經歷人生第一個低潮，惟老師對她很好，這成為她上學的動力，

    為什麼只是杯葛我，是否我有問題？我都會反省。

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    何志平女兒｜感謝媽媽胡慧中的愛

    後來何嘉珍在中三時轉讀了蘇浙公學國際部，現在於香港都會大學讀創意廣告設計，將於今年畢業，現在忙於設計畢業作品，而且現在與同學相處不錯，因為她英文很好，所以多數負責Presentation。

    雖然父母對她管教甚嚴，但其實心中最愛她，當媽媽知道女兒喜歡寫作，便幫女兒出書完成其夢想，更在書展企足7日，大聲為女兒Sell書，

    多謝媽咪，多謝你支持我這個夢，不辭勞苦照顧，在人生事業最顛峰時退下來。

    何嘉珍的媽媽是大明星，爸爸是前高官及眼科醫生。（受訪者提供）

    她最感激是媽媽胡慧中放手給她發展興趣，走自己的路，「不會強逼我做醫生或是律師」。

    何嘉珍除了是學生外，還身兼網紅，已經簽約了香港及內地的模特兒公司，所以現在都能夠自給自足賺零用錢，她坦言在社交網遇上不少網民對她惡意抨擊，「會不開心，但會多謝欺負和打擊我的人令我更加堅強。」她更將這些經歷化成文字，寫下了《相信光》。 她說:「媽咪安慰我，你不會做到全部人都鍾意你。」而何嘉珍的偶像就是陳煒，她不時會翻閱偶像的金句「不放過人等於不放過自己」，直言對她有莫大的安慰。

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  • 媽媽胡慧中外貌高貴。（受訪者提供） ​​​​​​​

    • 何志平女兒｜15歲開始打工賺零用抽卡

    何嘉珍受訪時提到，由於學生時期午、晚餐都會在家吃，出門有司機接送，所以父母都覺得她是不需要零用錢，如果她要錢惟有靠自己去賺，而當年她賺錢的原因，是為抽YES Card，所以她做過侍應、收銀、補習老師、攝影、實習記者及剪片，當中做侍應令她獲益良多但亦最辛苦，「最辛苦做侍應成日企唔習慣，但學到跟同事相處。」同事直到她離職後，才知道她是何志平與胡慧中的女兒。

    而打工也令她養成了獨立的個性，她試過孤身一人去深圳、廣州、台灣及廈門旅行，在當地結識朋友，更會與網友見面影相，當中也遇過騙子，這也令她上了寶貴一課，外出約拍時會更提高警覺。

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  • 何嘉珍未來會繼續做網紅。（受訪者提供） ​​​​​​​

    • 何嘉珍夢想｜未來向網紅之路進發

    何嘉珍在社交網，常常表現出自信一面，她提到新書的名字《相信光》是想給人希望，「每個人都不完美，需要去接受，我不是太有自信，建議同輩不必理別人眼光，是一件很難的事，但嘗試去行前一步，去多點旅行擴闊視野，發放正能量。」未來她仍然會希望出第二本書，並網紅之路進發。

    場地：Amelia Hong Kong @Harbour City

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