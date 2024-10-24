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考政府工攻略｜三原因致公務員空缺率高企　明年基本法國安法測試安排有變

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

公務員事務局局長楊何蓓茵解釋公務員空缺率高企原因。

過去幾年公務員流失情況未改善，截至今年6月底，人手空缺率10%。公務員事務局局長楊何蓓茵解釋，是受退休潮、畢業生數量減少及競爭激烈有關。

楊何蓓茵今日見記者時被問及公務員空缺率高企原因。她提到，過去數年，公務員出現退休潮，畢業生的數量也下降，失業率顯示，本港已充分就業，所以政府須與私人機構等競爭人才。

她續指，會審視可否引入科技方案，或簡化流程，或設立優次，以便更好利用現有人手，以應對目前空缺率高的問題。

公務員空缺率持續高企。（陳靜儀攝）

數碼化測試 即日可取得成績

現時投考學位或專業程度公務員職位，需在「基本法及香港國安法測試」獲得及格成績。施政報告附篇提到，明年內會推出數碼化「基本法及香港國安法測試」，讓申請者能全年按自選時間參加測試。

楊何蓓茵表示，會於常設試場舉行數碼化測試，全年將提供不少於6萬個測試名額，有意加入公務員隊伍的人士，可以按自選時間盡早參加測試，並於測試當日取得成績。

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