收生漏洞｜中介藉人才計劃推「考試移民」　施俊輝：考慮重新檢視「本地學生」定義

▲ 教育局副局長施俊輝。（資料圖片）

近日有家長投訴指，有留學中介利用政策漏洞推銷「考試移民」方案，透過人才計劃在短期內取得「本地學生」身份後升讀本港8間資助大學。教育局副局長施俊輝表示，會考慮重新檢視專上院校收生採用的「本地學生」定義。

教育局副局長施俊輝今日（24日）在立法會上表示，留意到近日有意見關注各項人才計劃持有人的子女來港應考中學文憑試（DSE），其後以本地學生身分入讀政府資助大學。施俊輝表示，政府會考慮重新檢視專上院校在錄取學生時，所採用的本地學生定義。

目前本港大專院校收生，持有「受養人簽證／進入許可證」的未年滿18歲學生，即符合第5類本地學生「LS5」定義。

TOPick日前報道，一群自稱「為保障本港學子受教育權利及公帑資助的公平性」的家長成立「本地學生大學學額關注組」，於上周五（18日）發起網上聯署，指有中介安排並非真正有意來港定居發展的父母，通常在其子女應考中學文憑試（DSE）的前一年，通過申請香港人才計劃，為子女取得「受養人簽證」後，再報讀本港八大，最終可跟其他香港學生獲公帑資助大學學費。

關注組指，相關學生實際上只通過外地補習機構準備DSE，再以自修生身份報考DSE，短期內便可以「本地學生」身份申請入讀本港大學，形同「考試移民」，「邏輯上與『本地學生』概念和初衷完全不符。」

關注組強烈要求政府盡快重新檢視「本地學生」定義，針對「LS5」類別申請人增加附加條件，要求此類學生申請時至少在香港本地中學就讀滿3年，或申請人父母其中一方為香港永久性居民，才可被視為「本地學生」。

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