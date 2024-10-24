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訪立法會衣飾有要求？　梁君彥300字溫提議員維護立會形象（附全文）

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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東歐詠春總會上周五參觀立法會，部分詠春師傅身著功夫衫。（江玉歡Fb圖片）

議員不時會收「溫馨提示」，上次較轟動的是「班長」廖長江去年8月提醒議員勿「跑場比跑區多」、盡量多出席會議等。昨日，聽聞立法會主席梁君彥又發出300字溫馨提示引熱議。

梁君彥的溫馨提示如下：

立法會運作公開透明，一直以來均歡迎議員邀請及陪同訪客到訪參觀立法會，以加深社會各界、內地和海外人士對立法會工作的認識。

正如大家所知，《議事規則》訂明議員在會議進行中的舉止(包括在會議廳出席立法會會議須穿著商務衣飾，並在舉止上須保持莊重)。上一屆的議事規則委員會更就議員出席立法會會議的衣飾作出指引，當中運動上衣被認為是不適合出席立法會會議的衣飾。

制定相關規則及指引，旨在維護立法會的莊嚴。事實上，不論立法會綜合大樓的會議場地(尤其是會議廳)是否進行會議，均應盡量採用同一標準，讓會議場地的莊嚴性受到尊重並得以保持。就此，我呼籲各位議員攜手維護立法會的形象，確保你們(包括你們的訪客)到訪會議場地時，各人的衣飾及舉止均保持莊重。

議員出席立法會會議有衣飾要求，非新鮮事，大部分議員亦習慣要「盛裝出席」，不過，偶爾亦有議員「踩界」，會穿著形似波鞋的休閒鞋，會穿T恤出席會議。去年議員尚海龍曾以「中東王子」look在立法會見記者匯報中東行時，亦惹微言。

至於訪客，現時立法會網頁的「訪客指引」有提醒，所有到訪立法會的訪客，須衣著整齊、在逗留期間把訪客證佩載於當眼的位置、遵守秩序和立法會綜合大樓內的所有告示、指示牌的指示、遵守保安人員的指示。

東歐詠春總會上周五參觀立法會，部分詠春師傅身著功夫衫。（江玉歡Fb圖片）

據聞，大主席之所以突然有此指引，是因為上周五選委界議員江玉歡陪同東歐詠春總會參觀立法會時，部分詠春師傅身著的功夫衫「中門大開」惹議。

有議員認為，詠春師傅身著功夫衫參觀立法會並無不妥，正如運動員亦可著運動服到立法會，但衣著要整齊、得體，因此主席強調衣著禮儀亦沒問題。

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