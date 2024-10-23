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政府澄清｜數字辦：非一刀切禁僱員使用通訊工具　即睇哪些機構毋須跟隨指引

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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數字辦。（創新科技及工業局FB圖片）

【網絡安全／WhatsApp／WeChat】政府規定僱員須獲批准才可於辦公室電腦使用即時通訊系統。數字辦澄清，絕非「一刀切」禁止使用相關通訊工具，又強調，相關要求不適用於非連接政府內部往來的電腦系統，例如官立學校的校內系統。

數字辦回應傳媒查詢解釋今年四月更新的《政府資訊科技保安指引》。數字辦強調，政府員工須先經部門管理層審批後，才能透過已連接政府內部網絡的桌面電腦使用個人網絡郵件、公共雲端儲存及即時通訊等服務。

部門可因應運作需要 制定不同替代方案

不過，部門可因應運作需要，於指引公布後的六個月適應期間，制定不同替代方案，包括為員工提供與部門內部網絡系統分隔的流動裝置或指定電腦，讓員工繼續使用相關個人網絡郵件、公共雲端儲存或即時通訊等服務，或由部門開發專屬的應用系統等。

指引不適用官立學校校內系統

數字辦強調，指引旨在加強政府內部資訊網絡系統的安全屏障，並無限制或影響部門員工透過手機、流動裝置或其他獨立於政府內部網絡系統的桌面電腦使用有關服務。相關指引要求亦不適用於非連接政府內部網絡的電腦系統或通訊裝置，例如官立學校的校內系統。相關機構可按照其業務需要，採取合適的資訊保安及網絡安全措施。

數字辦表示，會繼續向各部門提供適切支援，包括安排更多簡介會及分享技術解決方案。

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