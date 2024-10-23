美酒佳餚巡禮｜一連5天展期開鑼　內地白酒一支$138有交易

▲ 美酒佳餚巡禮一連5天展期開鑼。（梁偉榮攝）

旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」今（23日）晚開鑼，至10月27日結束，今屆活動首度延長至五天，並開放時間至晚上11時。活動有超過300個攤位，涵蓋內地、法國、德國等35個國家及地區的產品，當中英國、澳洲等為新登場國家展區，提供逾千款酒品美食。

旅發局主席彭耀佳在開幕禮致辭稱，巡禮能展示本港各種風味，亦鞏固香港作為世界級美食城市的地位。他透露，旅發局下月將聯同超過300間餐廳及酒吧，舉行為期1個月的活動「品味全城」，相信可促進本地餐飲發展，以及刺激「夜經濟」，鼓勵旅客延長留港時間。

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《施政報告2024》提出調低烈酒稅後，美酒佳餚巡禮首次舉辦，烈酒商意見兩極，有的指政策有助刺激銷情；但有酒商指實施新稅制後仍有一千萬枝烈酒存貨，暫時未有受惠於新政策，今屆主打賣入口價200元或以下的烈酒，料下屆才出售高價烈酒。

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今年美酒佳餚巡禮新增威士忌及氈酒區，首次參展的愛丁頓香港洋酒有限公司，其高級品牌經理張慧婷表示，相信政府調低烈酒稅有助帶動銷情，認為今年展期較長，預料銷情不俗，每日可售出1,000至2,000杯酒。她期望，在英國和蘇格蘭的酒品中，加入亞洲元素，推出以韓國米酒、柚子茶及蘇格蘭威士忌等製成的雞尾酒，可迎合亞太區客人的口味。

主打代理龍舌蘭酒品的101酒業，其負責人Frankie則指，減少貴價烈酒的稅項長遠令公司的成本降低，不過公司現時仍有一千萬支高價烈酒存貨，料半年至一年內售罄，隨後購入稅款較平的產品，屆時才有望下調零售價。他又指，今屆美酒佳餚巡禮因應顧客的需求，主打售賣性價比高的烈酒，料下屆活動才會引入貴價烈酒。

巡禮除了烈酒商品，同時有近年新興的內地葡萄酒。內地酒商Drinkol負責人池先生表示，旗下主打出售寧夏、內蒙古等產品，賣點性價比高，一款奪得被譽為「紅酒界奧斯卡」、倫敦IWSC比賽金獎的葡萄酒，一支750毫升原價298元，會場價只需268元，1張品味券便可試飲一杯。

另一款白酒味道較甜，較多女性客人喜歡的「木兰朵朵」，一支750毫升原價168元，會場價只需138元，同樣1張品味券即可試飲。

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