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法治｜全球法治指數港續排23　港府：領先一些批評香港法治人權的歐美國家

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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港府指，香港在《2024年法治指數》的排名維持不變，並繼續領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。（資料圖片）

港府指，香港在《2024年法治指數》的排名維持不變，在東亞及太平洋地區繼續排名第六，並在全球142個國家和地區中位列23，整體排名維持高位，並繼續領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。

世界正義工程（WJP）公布《2024年法治指數》，香港經歷連續三年下跌後今年排名維持不變，全球142個國家及地區中續排第23位，與去年一樣；評分則由去年0.73分下跌至0.72分。丹麥、挪威及芬蘭繼續依次排全球一至三位，新加坡則升一位至第16位，美國排在26位。

在分項「政府權力約束」及「基本權利」，香港則延續近年跌勢，在142個國家及地區中均排第62位，較去年分別跌3位及4位。

港府今日（23日）回應傳媒就「世界正義工程」公布的《2024年法治指數》查詢指，香港在「對政府權力的制約」、「基本權利」、「秩序和安全」及「刑事司法」範疇的得分及全球排名稍微下降，在東亞及太平洋地區的排名幾乎不變，反映香港貫徹落實「一國兩制」的方針成功，《港區國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律有效保持香港長期繁榮穩定。

港府：評分下調未能全面反映香港法治的制度優勢

港府認為，評分的下調並未能全面反映香港法治的制度優勢，例如在刑事司法範疇方面，香港擁有公正完善的刑事司法制度，與時並進的刑事法律框架，充分保障當事人的權利。香港的法律援助制度覆蓋全面、穩健、經費充足，這亦對維護法治起着舉足輕重的作用。

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