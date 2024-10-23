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善用資源│關注公眾泳池使用率下降　議員提合併或重置

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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公衆泳池要經常排隊的歲月不再，立法會議員江玉歡今天就公衆泳池的使用率，向政府提出了書面質詢，獲部門回覆發現全港46個公共泳池中，僅有三個泳池在2023年的入場人次是高於2019年，不少入場人次的跌幅多於10%。

她建議對於個別特別高營運成本，但低使用量的公眾泳池，政府或可考慮併合或重置，以善用公共資源。

人均成本108元

江玉歡發現雖然公眾泳池的使用人數較2019年減少，但涉及公眾泳池的員工薪酬及營運成本卻增加了，23-24年度總員工薪酬及福利開支是7億2千萬，營運成本是5億9千萬，即46個公衆泳池每年總成本是13億左右，以2023年入場總人次1,200萬計，人均成本為108元。

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江玉歡在社交網站專頁發文，認為公衆泳池是市民的重要康樂運動設施，並不能單以成本及收費比較，但以不斷下跌的使用趨勢，政府當局必須盡快進行使用者的研究，務求將使用率提升，增加使用者的滿意度，令每年用逾10億元營運的泳池設施物盡其用，「而對於個別特別高營運成本，但低使用量的泳池，政府或可考慮併合或重置，以善用公共資源。」

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