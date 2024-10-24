徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相

▲ 徐天佑太太Olive Wong指控電影公司夾硬入店舖拍戲。

徐天佑太太Olive Wong的護膚品牌I Never Use Foundation（INUF）在中環九如坊開設的概念店，在前日（10月22日）於官方社交平台發文，指有電影公司硬闖入店拍攝，更以「同強姦其實冇分別」形容對方行為。

雖然全文只透露對方是拍賀歲片而沒有公開戲名，但網民已推測出涉事製作是「本地製作有限公司」賀歲片《賭鑊金》（暫名），該電影由伍健雄監製、羅耀輝執導，張繼聰、蔡卓妍主演。

徐天佑太太店舖被電影公司夾硬闖入拍攝 同業翁子光批評：有人利字當頭中飽私囊

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電影公司發聲明回應

涉事「本地製作有限公司」在昨晚（10月23日）在網上發聲明，澄清事件事件為誤會並致歉，同時承諾會刪除相關鏡頭。聲明如下：

聲明

就九如坊某店舖於網上發出的帖文，本地製作有限公司認為單方陳述恐怕未能還原事實真相，特此作出如下聲明，以正視聽：

1. 本公司於2024年10月22日於九如坊進行拍攝。當日主要拍攝兩位演員在街上遊走的情景。早於拍攝前兩星期，製作團隊進行場地勘察，發現該舖環境雅緻，即使主要劇情只需發生在街上，本團隊仍嘗試與該店舖溝通拍攝的可能性，奈何價錢超出預算，因此維持原判，只拍攝街上遊走的戲份。

2. 拍攝當日，我們按照原定計劃準備在街道拍攝時，得悉本劇組的主要成員與該店舖負責人關係良好，促使主創們嘗試與該店舖重新溝通拍攝之可能性。最終本團隊獲得當時在場的一名職員准許，並且在對方沒有再次提出租金要求的情況下，允許我們拍攝。

3. 在得到允許後，本劇組曾向相關店員示好，剛巧該店舖負責人之親屬現身門外，並與本劇組的主要成員言談甚歡，沒有阻止之意，因此才把對講機擺入店舖作拍攝的最後準備。

4. 整個過程，我們共拍攝了三個鏡頭。期間劇組發現該店內有職員向我們拍照。當我們禮貌示意對方停止後，對方竟突然說從不允許我們拍攝。一切之反覆，令我們不知所措。就此問題，本公司相信是我方工作人員確實與該店職員間溝通有誤所致。完成該店舖外的拍攝後，劇組按原定計劃，於店舖外十米範圍之內的樓梯及街道繼續餘下的拍攝。

5. 事情的轉捩點，發生在我們完成拍攝該店外後的一小時左右，即大約下午五時，該店舖發出帖文指控本團隊有粗暴拍攝之嫌。文章內甚至用上「夾硬嚟」、「同強姦其實冇分別」等字眼。當中的言辭誇大，令本團隊極為震驚，甚至有損本公司的聲譽。要注意，該店舖發帖文時，我們仍在十米範圍內進行街道拍攝，直至六時左右才離開九如坊。但帖文中該店舖的回覆留言卻指責我們拍攝後瞬間離開，逃避責任。假如該店舖對我們劇組有如此強烈不滿，為何不選擇即時提出，而選擇單方面發帖文？

6. 為澄清事實真相，本團隊嘗試進行多方面溝通，包括以行政及私人途徑聯絡該店舖之負責人，卻截至此聲明發出前，仍未得到任何回覆。

7. 本團隊擁有多年製作經驗，清楚知道若非對方允許，是不會強行拍攝，即使能逃避有關指控，亦逃不過上映後的法律責任。無論如何，本團隊都願意就是次事件所引起之誤會，表示深感抱歉，並承諾會將該店舖的三個鏡頭刪除。

香港電影風雨飄搖，製作每一部電影都會遇上不同的困難，我們無意為各方帶來不便，並再次就此事件致以萬分歉意，本公司往後將會做得更好，避免同類事件發生。

本地製作有限公司

2024年10月23日

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