網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光

少年情懷總是詩！有港男近日便於網上發文回憶年少時的暗戀，指33年前於百貨公司精品店偶遇一位清純女店員，令他至今難忘，他亦曾送公仔示愛，不過結局超遺憾，而女神樣貌曝光成焦點。

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百貨公司偶遇

有港男於社交平台以千字文抒發對「那些年」的遺憾，指33年前自己仍是一名中三學生時，於百貨公司內的精品店，看見年輕女職員，令他覺得驚為天人，隨後的日子，他每天放學後總會刻意經過。

佢個樣好靚好清純，頭髮長長笑起黎很吸引，於是每日放學，都去精品店度睇野，順便望下佢，嗰時真係唔知點解，要離遠望下佢先安樂！

買白色熊公仔決心表白

港男指之後「自己仲死慳死抵兩個幾星期」，儲了二百多元，終於有所行動去表白。表白的那天，他指自己先是放學後去到精品店，然後再於店內選了一隻白色熊公仔，期間心儀的女店員向他走近，並於店內再拿出另一隻全新的白色熊公仔，然後再與閒聊起來，問他是否送給心儀對象，令男方瞬間緊張得不知所措。

佢問我係咪送比人，我嗰時緊張到唔識出聲，佢見我唔出聲再問我，係咪送比心中最重要嘅人，我話係，佢聽到就話幫我揀張花紙，仲話對方一定會喜歡，佢包起隻熊公仔時，我嗰時個心一直卜卜咁跳，待入好膠袋，付款後張收據放入膠袋內，我接過後我同佢講：「我其實係送比妳，希望妳喜歡」

港男說畢，並將熊公仔交到女方手上後，他仍記得那刻自己「掂到佢隻手，大家呆呆咁互望左十多秒」即緊張得急速離去。可惜的是，他指冷靜了數天，再回到精品店卻已經不見了「女神」。

等自己冷靜左幾日，放學去到精品店時以經見唔到佢，之後一日、兩日、三日⋯⋯過左一星期⋯⋯依然無再見到佢，我可能我真係⋯真係嚇親佢⋯⋯

仍有所期待

未知是否仍對女神有所期待，港男指他完成中三後，更到該百貨公司應徵，最後成功獲聘，更調至該精品店同層的部門工作，更從其他同事口中了解到女方接到熊公仔後的反應。

精品店有職員認到我，話佢當時收到我送比佢嘅禮物後，整日唔出聲，佢收工有帶走禮物，可是佢第二日返黎辭職......

後續結局

港男指當年3個月的試用期即將完結時，發現疑似女神曾重回精品店，並留下一盒朱古力，可惜二人終究緣慳一面，自此之後，兩人亦再無接觸。

有一日我放完例假返黎，有同事同我講，話琴日有個女仔黎搵我，話佢長頭髮斯斯文文，問我同事我會返幾點，我直覺覺得係佢，而精品店職員都話佢黎過，仲轉交左一盒朱古力比我，盒朱古力原本攝住一封信，但封信佢最後抽起左....而嗰次之後，無再聽到佢嘅消息⋯⋯

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儘管已過去多年，港男指每當一個人獨處，飲起啤酒時總會想起她，惟只能永遠藏在心裏。

帖文曝光後，有網民對當事人的痴情大為感動，但更多人將焦點放在疑為男子偷影女神的陳年照片，指女方外貌確實出色，不過有些人笑言，女神過了這麼多年，可能已成為一個呀婆。不過，有網民則懷疑女神的陳年照，是否真是本人，指男子內文雖然曾交代「係我手機內將近十年」，惟曾在其他社交平台見過同一幅照片，當時相片則註明為「轉自網上圖片」，相片亦被多次轉載，故難確定真偽。

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