打風丨今晨最低22度今年入秋以來最低紀錄　潭美下周初或「回馬槍」再威脅珠江口

▲ 潭美下周初或「回馬槍」再威脅珠江口

【打風 / 潭美 / 颱風】受一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸地區，本港今早（10月24日）天氣稍涼，截至今早6時，天文台錄得最低氣溫22度，為今年入秋以來最低紀錄，新界普遍再低1、2度。

據天文台預測，本港地區今日大致天晴，早上天氣稍涼，日間非常乾燥，相對濕度低見30%。今日最高氣溫約29度，吹清勁北風，初時離岸及高地吹強風，展望明日（10月25日）及周末風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。

另外，據天文台中午發布最新預測，熱帶氣旋「潭美」會在今晚（24日）至明早（25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出1號戒備信號。

據天文台預測，會在南海中北部增強為颱風，橫過香港400公里範圍外，移近海南島。下周初有機會在海南島附近徘徊，「回馬槍」由越南中部對出近岸，反向東橫過南海中北部，逼近呂宋西部，下周中才在南海消散，甚或移回海南島才消散，有可能較近珠江口。

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