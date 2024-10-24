放題著數｜日式連鎖餐廳「抽水」推$10放題 　45分鐘任食壽司飯/豉油/Wasabi

▲ 千之味壽司店「抽水」推$10放題，45分鐘任食壽司飯/豉油/Wasabi。

【海皇粥店/千之味/10元放題】近日「海皇粥店」首推$10粥品放題，引起全城關注。而一間日式餐廳亦迅速「抽水」，推出「$10壽司飯放題」，限時45分鐘，任食壽司飯、豉油、芥末（Wasabi），還無限暢飲綠茶，令不少網民大讚「靚抽」。

最新影片︰

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略 護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

千之味壽司飯放題｜餐飲界創意大比拼

香港的飲食市場近期因低迷而競爭激烈，各大餐廳紛紛使出渾身解數吸引顧客。連鎖粥店「海皇粥店」推出全港首個粥品放題，在10月28日至30日於灣仔分店推出「全港首間粥店放題」活動，顧客只需支付$10，在45分鐘內無限享用瑤柱白粥、四款油炸品和豆漿，奇招一出立即吸引大量放題控關注。

「千之味」日式餐廳亦迅速「抽水」，在社交平台上宣布推出$10壽司飯放題，限時45分鐘任食任飲，包括壽司飯、豉油、Wasabi，而且全日供應，全線分店都有。

記者直擊｜Carousell旗下二手衫品牌REFASH 第二間分店開幕全場最平$29起

靚媽精明眼｜大家樂推煲仔飯系列送激抵優惠 購買原煲外賣即送$10現金券

千之味壽司飯放題｜10元放題引爆網絡熱話

帖文一出引起網民不少熱議，大部分網民都笑言千之味抽水抽得好「二次抽水創作」、「人家的白粥，抽乾水就變飯」。甚至有網民搞笑提出「其實綠茶撈飯真係好好味」、「豉油和Wasabi是否都不能食淨？」。

亦有網民質疑這樣的放題是否真有誠意，還有人調侃「碳水放題，給到盡每樣食一款」，更有網友警告「白粥這些高澱粉、高升糖，小心睇路呀！」可見，這個活動不僅吸引了食客，也引發了不少討論。

親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一優惠 人均$221起任食即開生蠔/鱈場蟹腳/龍蝦

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

千之味壽司飯放題｜新速食時代

而該店老闆獲悉其知名度迅速提升，有良好的宣傳成效，急不及待在FB大讚員工做事有效率，「抽水」抽得快。網民留言：「這位同事夠出色」、「超靚抽」、「升職+薪」。

不過，這些放題活動也有其規則。根據店方的說明，「放題」優惠僅限堂食，並不得與其他優惠同時使用，若有浪費食物，則會按100克收取100元的罰款。有人好奇為什麼罰款標準不一，店方小編幽默回應「分開罰，飲晒啲綠茶先好走」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】