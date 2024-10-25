教評專欄｜風采中學午飯後辦「K Pop Lunch」　學生們台上台下載歌載舞展現活力自信

▲ 風采中學舉辦「K Pop Lunch」讓學生展現活力、建立自信。

學校一直持守「先安頓，再釋放，繼而建立自我，然後作多元發展」的教育信念，從無鐘聲早會，到早一分鐘概念，培養學生自律守規的習慣，行之多年，成效彰顯。學生有禮守規，自律受教。於是，如何讓安靜含蓄的學生，展現更多的活力自信，是近年老師們共同努力的方向。

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體育課堂本就有跳舞的課程安排，體育科主任發現疫情後，不少學生網上自學，成為舞林高手，體育課分組排舞編舞，觀眾只限本班，苦無展示場合。考慮到學校中一至中五中午都留校午膳，飯後的午息時間，各科組都善用空餘，在校園各處舉辦各式活動，竭力想成就學生的老師們，就在午間開闢了一個平台，名之為「K Pop Lunch」，組織熱衷跳舞的同學，選定熱門曲目，擇日在午息時間，以學校日常早會集隊的「品學共融」廣場作為舞台，給一眾舞蹈發燒友展示舞技，在眾人前大展身手。

還記得年多前活動初次登場，萬眾期待......午飯後，各課室樓層擠滿了看熱鬧的群眾。老師還特意邀請了懂韓語的同學作主持，一句句流利的韓語開場白，掀開了這個屬於同學的舞台。歡呼聲過後，韓流音樂響起，表演者從兩側走到中央，隨著明快、跳躍的音樂節拍，跳出整齊的舞步，手揮目送，轉身踢腳，或輕擺或扭動，自信投入，舞動著青春的絢麗色彩。觀賞的跟著節拍，或拍掌或唱和，偶然表演的擺出一個型格舞姿，即引來掌聲、歡呼四起，熾熱的氣息籠罩午後的校園。一曲既罷，一曲又起，本在旁觀賞的，亦聞歌起舞，主動地、自由地加入舞者行列，參與的人數更多，吶喊聲更是雷動......

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一旁觀賞的老師們，有的忙著攝錄，記錄同學的精彩舞姿；有的聚精滙神，欣賞同學施展渾身解數......大部分都嘖嘖稱奇，異口同聲說，一向文質彬彬、安靜內斂的同學們，想不到竟然有活潑、跳脫一面，叫人刮目相看。

活動完結，在操場的同學們把早前挪動的椅子搬回小食部原位，自動自覺，不用提醒。下午上課鐘聲響起，同學早已安坐教室，走廊、操場回歸寧靜，剛才的喧鬧熱烈，彷彿從未發生。

靜如處子，動若脫兔......這就是安頓與釋放吧！大學云：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。」能做到動靜皆宜，能放能收，收放自如，是為學做人的基本功......我由衷為同學點讚！

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