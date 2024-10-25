  • 26°C
香港時間：20241025日 (五) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評專欄｜風采中學午飯後辦「K Pop Lunch」　學生們台上台下載歌載舞展現活力自信

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

風采中學舉辦「K Pop Lunch」讓學生展現活力、建立自信。

學校一直持守「先安頓，再釋放，繼而建立自我，然後作多元發展」的教育信念，從無鐘聲早會，到早一分鐘概念，培養學生自律守規的習慣，行之多年，成效彰顯。學生有禮守規，自律受教。於是，如何讓安靜含蓄的學生，展現更多的活力自信，是近年老師們共同努力的方向。

最新影片推介︰

童學園
東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

體育課堂本就有跳舞的課程安排，體育科主任發現疫情後，不少學生網上自學，成為舞林高手，體育課分組排舞編舞，觀眾只限本班，苦無展示場合。考慮到學校中一至中五中午都留校午膳，飯後的午息時間，各科組都善用空餘，在校園各處舉辦各式活動，竭力想成就學生的老師們，就在午間開闢了一個平台，名之為「K Pop Lunch」，組織熱衷跳舞的同學，選定熱門曲目，擇日在午息時間，以學校日常早會集隊的「品學共融」廣場作為舞台，給一眾舞蹈發燒友展示舞技，在眾人前大展身手。

還記得年多前活動初次登場，萬眾期待......午飯後，各課室樓層擠滿了看熱鬧的群眾。老師還特意邀請了懂韓語的同學作主持，一句句流利的韓語開場白，掀開了這個屬於同學的舞台。歡呼聲過後，韓流音樂響起，表演者從兩側走到中央，隨著明快、跳躍的音樂節拍，跳出整齊的舞步，手揮目送，轉身踢腳，或輕擺或扭動，自信投入，舞動著青春的絢麗色彩。觀賞的跟著節拍，或拍掌或唱和，偶然表演的擺出一個型格舞姿，即引來掌聲、歡呼四起，熾熱的氣息籠罩午後的校園。一曲既罷，一曲又起，本在旁觀賞的，亦聞歌起舞，主動地、自由地加入舞者行列，參與的人數更多，吶喊聲更是雷動......

點擊圖片放大
+5
+4

一旁觀賞的老師們，有的忙著攝錄，記錄同學的精彩舞姿；有的聚精滙神，欣賞同學施展渾身解數......大部分都嘖嘖稱奇，異口同聲說，一向文質彬彬、安靜內斂的同學們，想不到竟然有活潑、跳脫一面，叫人刮目相看。

活動完結，在操場的同學們把早前挪動的椅子搬回小食部原位，自動自覺，不用提醒。下午上課鐘聲響起，同學早已安坐教室，走廊、操場回歸寧靜，剛才的喧鬧熱烈，彷彿從未發生。

靜如處子，動若脫兔......這就是安頓與釋放吧！大學云：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。」能做到動靜皆宜，能放能收，收放自如，是為學做人的基本功......我由衷為同學點讚！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 陳玉燕 風采中學（教育評議會主辦）校長

欄名 : 教評經脈

相關文章

校長專欄︱勇敢面對打針不用怕　陳瑞良校長：幸福人生需要經歷苦澀領悟
18:42 2024/10/16
校長專欄︱勇敢面對打針不用怕　陳瑞良校長：幸福人生需要經歷苦澀領悟
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
09:51 2024/10/17
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
校長專欄︱日籃球員克服身高界限奧運勇挫法國NBA球員　愛官校長：夢想與現實不是無法跨越
18:00 2024/10/22
校長專欄︱日籃球員克服身高界限奧運勇挫法國NBA球員　愛官校長：夢想與現實不是無法跨越

你可能感興趣

校長專欄︱勇敢面對打針不用怕　陳瑞良校長：幸福人生需要經歷苦澀領悟
18:42 2024/10/16
校長專欄︱勇敢面對打針不用怕　陳瑞良校長：幸福人生需要經歷苦澀領悟
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
09:51 2024/10/17
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
校長專欄︱日籃球員克服身高界限奧運勇挫法國NBA球員　愛官校長：夢想與現實不是無法跨越
18:00 2024/10/22
校長專欄︱日籃球員克服身高界限奧運勇挫法國NBA球員　愛官校長：夢想與現實不是無法跨越

最新專欄文章

教評專欄｜中華基督教會蒙黃花沃小學　社區師生共賀國慶種下愛國種子
2024/10/18
教評專欄｜中華基督教會蒙黃花沃小學　社區師生共賀國慶種下愛國種子
教評專欄｜教育局高官出席羅陳楚思中學國慶升旗禮　師生團結合作籌備助儀式完滿舉行
2024/10/11
教評專欄｜教育局高官出席羅陳楚思中學國慶升旗禮　師生團結合作籌備助儀式完滿舉行
教評專欄丨逾百本港教育工作者訪京交流　基灣（愛蝶灣）校長：認識祖國培育具中華文化修養學生
2024/10/04
教評專欄丨逾百本港教育工作者訪京交流　基灣（愛蝶灣）校長：認識祖國培育具中華文化修養學生
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習
2024/09/27
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習
教評專欄｜逾千人參與何福堂小學開放日　體驗無人機航天課樂趣
2024/09/20
教評專欄｜逾千人參與何福堂小學開放日　體驗無人機航天課樂趣
中小學教育 正能量 疫情 音樂 大學 舞蹈 老師 中學 學校 表演

最高瀏覽

網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光
網絡熱話丨暗戀百貨公司女神33年　港男千字文細述「那些年」遺憾女店員樣貌曝光
徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相
徐天佑太太指控電影公司夾硬入店舖拍戲　製作方發聲明：單方陳述恐怕未能還原事實真相
結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品
結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品
急症室最長等候時間（10月25日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間04:05）
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫