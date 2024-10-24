公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓

▲ 5人家庭排公屋8年轉戰市區，港媽終極1派何文田邨，並透露未來計劃「買樓退公屋」。

【排公屋/校網34】輪候公屋最希望獲派心水單位，近日1名媽媽於社交平台發帖，指2016年開始申請5人家庭公屋，先後獲派4次單位，3次因位置及低層而拒絕，最後1派獲何文田邨12樓單位，對此非常滿意，又透露未來計劃購買居屋。

公屋輪候｜5人家庭輪候公屋8年

該名媽媽網民以「公屋5個多月，完成4次派樓，終於結束了」為題發文，表示其5人家庭自2016年開始輪候公屋，今年4月下旬獲首派，是位於石籬二邨石佳樓6樓的單位。由於他們原本在土瓜灣生活近7、8年，加上其公屋單位太低，所以拒絕，「搏一搏後面」。

約1個月後，5月底二派安蔭邨德蔭樓6樓的「問題單位」，同樣拒絕。6月底三派則是葵盛東邨盛富樓2樓單位。3次獲派的單位也不合心意，她感失望，「運氣很差」。其後他們決定「轉戰市區」，搏可獲派啟德的2個心水屋邨。

決定轉戰市區用掉最後一次，給命運安排，家人對啟德的兩個屋邨很心水，搏一搏。

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公屋輪候｜4派何文田邨感滿意：好過想要嘅啟德

最終在8月下旬迎來「終極一派」，樓主一家獲編配位於何文田邨逸文樓的12樓單位，她十分滿意最終結果，直呼「非常好，好過想要嘅啟德，有地鐵何文田站，不過要行過去10分鐘。」截至10月15日，單位仍在進行翻新工程。

其後，她在留言中透露，單位面積約465呎，月租$4,114，未知正式簽約時會否加租。

公屋輪候｜樓主透露未來計劃：住幾年買樓

帖文一出引來不少網民留言，紛紛恭喜樓主，又指何文田邨和配套好，「何文田ok啊，交通方便，校網正」、「何文田好呀，校網又好」、「逸文樓好好，恭喜曬」，有網民建議樓主有經濟能力可以買樓，好比住公屋需要年年加租，樓主回應未來計劃買私樓居屋，「我先住個三五年公屋先，籌夠首期，就即刻買私樓買居屋，退返公屋。」

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何文田邨九龍城區34校網

何文田邨為34校網，該區的熱門學校包括保良局何壽南小學、協恩中學附屬小學、聖羅撒學校、陳瑞祺（喇沙）小學及馬頭涌官立小學等。

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