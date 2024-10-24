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公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

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5人家庭排公屋8年轉戰市區，港媽終極1派何文田邨，並透露未來計劃「買樓退公屋」。

【排公屋/校網34】輪候公屋最希望獲派心水單位，近日1名媽媽於社交平台發帖，指2016年開始申請5人家庭公屋，先後獲派4次單位，3次因位置及低層而拒絕，最後1派獲何文田邨12樓單位，對此非常滿意，又透露未來計劃購買居屋。

公屋輪候｜5人家庭輪候公屋8年 

該名媽媽網民以「公屋5個多月，完成4次派樓，終於結束了」為題發文，表示其5人家庭自2016年開始輪候公屋，今年4月下旬獲首派，是位於石籬二邨石佳樓6樓的單位。由於他們原本在土瓜灣生活近7、8年，加上其公屋單位太低，所以拒絕，「搏一搏後面」。

約1個月後，5月底二派安蔭邨德蔭樓6樓的「問題單位」，同樣拒絕。6月底三派則是葵盛東邨盛富樓2樓單位。3次獲派的單位也不合心意，她感失望，「運氣很差」。其後他們決定「轉戰市區」，搏可獲派啟德的2個心水屋邨。

決定轉戰市區用掉最後一次，給命運安排，家人對啟德的兩個屋邨很心水，搏一搏。

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公屋輪候｜4派何文田邨感滿意：好過想要嘅啟德

最終在8月下旬迎來「終極一派」，樓主一家獲編配位於何文田邨逸文樓的12樓單位，她十分滿意最終結果，直呼「非常好，好過想要嘅啟德，有地鐵何文田站，不過要行過去10分鐘。」截至10月15日，單位仍在進行翻新工程。

其後，她在留言中透露，單位面積約465呎，月租$4,114，未知正式簽約時會否加租。

公屋輪候｜樓主透露未來計劃：住幾年買樓

帖文一出引來不少網民留言，紛紛恭喜樓主，又指何文田邨和配套好，「何文田ok啊，交通方便，校網正」、「何文田好呀，校網又好」、「逸文樓好好，恭喜曬」，有網民建議樓主有經濟能力可以買樓，好比住公屋需要年年加租，樓主回應未來計劃買私樓居屋，「我先住個三五年公屋先，籌夠首期，就即刻買私樓買居屋，退返公屋。」

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何文田邨九龍城區34校網

何文田邨為34校網，該區的熱門學校包括保良局何壽南小學協恩中學附屬小學聖羅撒學校陳瑞祺（喇沙）小學馬頭涌官立小學等。

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