《泰山》朗艾利逝世終年86歲　5年前兒子發狂弒母被警員擊斃

▲ 「泰山」朗艾利逝世，享年86歲。

憑上世紀60年代演美國電視劇《泰山》（Tarzan）而揚名的荷里活男星朗艾利（Ron Ely）逝世，享年86歲。

朗艾利的女兒Kirsten Casale Ely在社交平台悲痛發文稱，父親在9月29日於加州聖芭芭拉的家中逝世：「世界失去了有史以來最偉大的人之一——我也失去了我的父親。」

同時，她形容亡父：「演員、作家、教練、心靈導師、顧家的男人和領導者。無論什麼地方，他都可以帶來強大的正面影響力，一個我從未在別人身上看到過的力量。他就是有股莫名的魅力」

朗艾利出生於1938年6月21日，在演《泰山》時親身演動作場面，曾斷骨與被動物襲擊。除此經典劇集外，他還參演過電視劇《愛之船》（The Love Boat）、《神奇女俠》（Wonder Woman）、電影《萬能金剛》（Doc Savage: The Man of Bronze），以及主持1980 年和1981年的美國小姐選美。

此外，他還是一名才子，在2001年退出演藝圈後成作家，出版了兩本懸疑小說《Night Shadows》及《East Beach》。

西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世 遺體被發現時已冰冷終年76歲

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

朗艾利兒子弒母

朗艾利的第二任妻子Valerie Lundeen為選美冠軍，二人育有三名子女。

可是，Valerie Lundeen於2019年於家中被兒子Cameron用刀刺死，他結果在屋外被警員擊斃。事後，警方稱Cameron因家庭糾紛錯手刺死母親。而據解剖報告指，他患有初期慢性創傷性腦病變，引致發狂。

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】