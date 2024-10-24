交通事故｜新蒲崗私家車連撞輛車兩名途人　網民：踩油門當剎車？

▲ 新蒲崗私家車失控逆行，連撞輛車兩名途人受傷，網民：踩油門當剎車？

規範駕駛，是對自己生命負責，亦是對別人負責。近日，有網民在Facebook「車cam L」群組上傳視頻，以被撞的士視角還原新蒲崗發生的一起車禍事件。

在昨日（10月23日）約上午9時52分，一輛私家車於新蒲崗大有街橫穿馬路直沖行人路，撞倒途人後，轉彎撞向的士車頭。

隨後，有網民在Facebook「馬路的事」群組上傳圖片，指該路段已全線封閉，消防員和警察到場處理，醫生亦到場救援。事件引發網民熱議，指責私家車司機危險駕駛：「油門當作剎車？」

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私家車｜私家車失控撞途人

據上傳影片可見，的士司機於路口右轉後，一輛私家車已橫至逆向車道，似已與貨車發生相撞，貨車開雙閃燈停止馬路，的士隨即停車觀望其情況。

私家車瞬間加速橫穿馬路，朝行人路駛去，途人見狀快速躲避，但仍被高速行駛的私家車撞倒在地。隨後，私家車並未減速，轉彎直撞的士車頭，的士發生位移並旋轉90度，的士的引擎蓋被撞開。最後私家車在撞向逆向行人路的欄杆並停下，欄杆嚴重變形損壞。

據圖片可見，消防車、警車及救護車均到現場，涉事路段被封，消防員和警察在事故現場取證、了解情況，亦有不少市民圍觀。馬路上散落大量汽車碎片，的士的車頭被撞變形，車牌搖搖欲墜，私家車的側邊車門發生嚴重形變。

私家車｜網民：踩油門當剎車？

事件引發網民熱議，紛紛批評私家車司機，並猜測為何會發生如此離譜的失控場面「狂亂駕駛」、「撞倒兩個？太矇了」、「估計是飲酒醉了啦」、「應該係踩錯油門」、「個司機根本控制唔到部車」、「係咪發脾氣 一嘢地板油？」。

同時，網民對途人表示同情，「個途人恐怕會重傷」、「個女途人好無辜，希望佢吉人天相！」，並希望重懲私家車司機「應該取消其駕駛執照…如佢有的話!遲早害死人」、「建議終生停佢牌」。

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