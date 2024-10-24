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體壇精英｜勒邦占士父子檔上陣創NBA歷史　20歲長子克服心臟病追籃球夢

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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勒邦占士（LeBron James）與兒子邦尼（Bronny James）父子檔上陣創NBA歷史。

NBA新球季開鑼，洛杉磯湖人開幕戰對陣明尼蘇達森林狼，39歲的勒邦占士（LeBron James）與長子邦尼（Bronny James）一同登場創歷史。勒邦占士賽後表示，與兒子並肩作戰，是上帝給予自己最棒的禮物，邦尼同樣指永遠不會忘記這一刻。

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NBA｜邦尼去年校內訓練心臟驟停

現年20歲的邦尼就讀南加州大學（University of Southern California），2023年他在校內進行籃球訓練時突然倒地，需送院搶救，經檢查後發現可能是先天性心臟病導致心臟一度驟停。修養近半年後，他在同年年底首次代表南加州大學出戰。在今年NBA選秀中，邦尼被洛杉磯湖人以第2輪總第55順位選中，他在7月正式簽約湖人，身穿9號球衣，一圓NBA夢。

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NBA｜勒邦占士父子同場上陣創歷史

效力洛杉磯湖人的「大帝」勒邦占士迎來NBA生涯第22個賽季，比賽第二節最後4分鐘時，勒邦占士與兒子邦尼一同入替，隨即引來全場歡呼。邦尼出場近2分41秒2射0中，交出1次進攻籃板，而勒邦占士上陣34分鐘攻入16分，最終湖人以110比103擊敗灰狼，取得賽季首勝。

勒邦占士和邦尼成為NBA史上首對同場父子檔。二人入替前，NBA場邊收音錄到勒邦占士對邦尼說，「預備好了？你看到比賽的強度嗎？不過輕鬆地打吧，不用擔心失誤，努力去打就可以了（Alright, ready? You see the intensity, right? Just play carefree, though. Don’t worry about mistakes. Just go out there and play hard.）」

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NBA｜勒邦占士：上帝給予最棒的禮物

勒邦占士在賽後表示，家人是他生命中很重要的一部分，由於參加比賽的關係，導致他失去很多與家人相處時間，「但能夠與兒子並肩作戰，是上帝給予我最棒的禮物之一，我會好好珍惜」。而邦尼亦說，與爸爸同場比賽是永生難忘的時刻，「我非常感謝這一切，我得到進入這個聯盟的機會，我每天都在學習、進步」。

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