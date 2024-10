體壇精英｜勒邦占士父子檔上陣創NBA歷史　20歲長子克服心臟病追籃球夢

▲ 勒邦占士(LeBron James)與兒子邦尼(Bronny James)父子檔上陣創NBA歷史。

NBA新球季開鑼,洛杉磯湖人開幕戰對陣明尼蘇達森林狼,39歲的勒邦占士(LeBron James)與長子邦尼(Bronny James)一同登場創歷史。勒邦占士賽後表示,與兒子並肩作戰,是上帝給予自己最棒的禮物,邦尼同樣指永遠不會忘記這一刻。

NBA|邦尼去年校內訓練心臟驟停

現年20歲的邦尼就讀南加州大學(University of Southern California),2023年他在校內進行籃球訓練時突然倒地,需送院搶救,經檢查後發現可能是先天性心臟病導致心臟一度驟停。修養近半年後,他在同年年底首次代表南加州大學出戰。在今年NBA選秀中,邦尼被洛杉磯湖人以第2輪總第55順位選中,他在7月正式簽約湖人,身穿9號球衣,一圓NBA夢。

NBA|勒邦占士父子同場上陣創歷史

效力洛杉磯湖人的「大帝」勒邦占士迎來NBA生涯第22個賽季,比賽第二節最後4分鐘時,勒邦占士與兒子邦尼一同入替,隨即引來全場歡呼。邦尼出場近2分41秒2射0中,交出1次進攻籃板,而勒邦占士上陣34分鐘攻入16分,最終湖人以110比103擊敗灰狼,取得賽季首勝。

勒邦占士和邦尼成為NBA史上首對同場父子檔。二人入替前,NBA場邊收音錄到勒邦占士對邦尼說,「預備好了?你看到比賽的強度嗎?不過輕鬆地打吧,不用擔心失誤,努力去打就可以了(Alright, ready? You see the intensity, right? Just play carefree, though. Don’t worry about mistakes. Just go out there and play hard.)」

NBA|勒邦占士:上帝給予最棒的禮物

勒邦占士在賽後表示,家人是他生命中很重要的一部分,由於參加比賽的關係,導致他失去很多與家人相處時間,「但能夠與兒子並肩作戰,是上帝給予我最棒的禮物之一,我會好好珍惜」。而邦尼亦說,與爸爸同場比賽是永生難忘的時刻,「我非常感謝這一切,我得到進入這個聯盟的機會,我每天都在學習、進步」。

