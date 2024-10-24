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女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相

【袁潔瑩／身材／暴瘦／郭富城／劉鑾雄】現年55歲的袁潔瑩，剛出道時美貌驚人，曾迷倒郭富城、劉鑾雄和「白花油王子」顏福偉等富商；她自2004年淡出娛樂圈，近日更新社交平台罕見曬出自拍近照，暴瘦狀態惹人擔憂。

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女神暴瘦︱擁逆天顔值出道即爆紅 與郭富城有段情

1985年，15歲的袁潔瑩被黃百鳴發掘，與羅美薇、李麗珍等人以「開心少女組」出道，憑藉電影「開心鬼」系列爆紅。後來與周星馳合作《鹿鼎記》飾演「雙兒」，成為星女郎之一。

當年，袁潔瑩顔值驚人，長相辨識度相當高，五官精緻，帶有中性美，角色可塑性強；因留著一頭短髮，被封為娛樂圈中獨樹一幟的「短髮女神」。個性十足且演技精湛的袁潔瑩，多以反叛少女形象出現於銀幕。她不但在拍電影時受導演歡迎，之後轉戰TVB出演電視劇，亦創造出不少經典角色，深受青少年觀衆喜愛。加上相貌俊秀身材高挑，袁潔瑩當年先後迷倒天王郭富城和一衆千億富豪，包括劉鑾雄和「白花油王子」顏福偉等，更相傳獲贈豪宅。

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女神暴瘦︱近照曝光身形暴瘦 揭厭食症情緒病史

不過，正值演藝事業巔峰期的袁潔瑩卻在2004年後逐漸淡出熒幕，近年更鮮有公開露面，但她有不時在抖音等社交平台分享近況。日前，久未露面的的袁潔瑩更新社交平台，罕有地曬出自拍近照，不過相中樣貌卻引起網民擔憂。因相片中可見袁潔瑩身形暴瘦，雙頰明顯凹陷瘦到「脫相」，且四肢纖細，過瘦的身體狀態令人不禁擔心她有否好好吃飯。

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據悉，由於過往曾因貪靚而瘋狂節食做運動，袁潔瑩在1994年不幸患上厭食症，體重跌到最輕只有77磅。之後經過治療逐漸康復，體重回復正常。她曾在做客肥媽節目《健康快樂百二歲》時，自爆介意別人說她瘦，澄清自己有吃東西，只是進食速度很慢，一餐要食4個小時。而當時又有網民認為她雙頰瘦削，懷疑是否厭食症復發；但她解畫自己其實有維持超過100磅，看來瘦削可能是與睡眠及飲水不足有關。

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除了患過厭食症，袁潔瑩還在2021年透露，自己因情緒不好，被診斷出有焦慮和人群恐懼症，需要尋求醫生治療，健康狀況一度再惹關注。她當時受訪稱：

早排情緒唔係幾好，由中環去銅鑼灣都覺得好吃力，真係唔知點解，所以要睇醫生，醫生話係焦慮症、人群恐懼症，心跳得好快；依家已經好返。

女神暴瘦︱同場加映：2大進食失調症症狀

香港每百人約1至3人患進食失調症，其中包括「厭食症」和「暴食症」。據中大醫學院香港進食失調中心資料顯示，全港每100人便約有1至3人患上進食失調症，亦有不少人因自己的身型受到不同程度的困擾。患者會出現情緒問題、身體併發症和影響其日常生活的表現（如社交、學業和事業等）；而且患者的家人亦會隨之受到負面影響。

進食失調症表面上好像是與飲食有關的疾病，其實它們與患者的情緒、成長及人際關係亦有著不可分割的關係。如沒接受適時的診治，患者或因體重過輕或使用不當的補償性行為，而導致嚴重的身體併發症，如電解質不平衡、器官萎縮、心跳減慢和血壓降低等。

「厭食症」和「暴食症」的症狀包括：

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女神暴瘦︱同場加映：人群恐懼症徵狀

醫管局資料顯示，人群恐懼症（社交恐懼症）患者難有正常社交活動，嚴重影響生活、工作或學業。社交恐懼症屬於焦慮症的一種，病人會明顯並持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，並且對自己、他人及社交方面都抱有負面思想。例如患者會經常感到被人監察，擔心及在意緊張症狀會被人發現，令別人對自己的印象大打折扣，甚至被嘲笑或譏諷。他們會覺得所有人對週遭的人都要求極高，而且會以社交表現評定個人好壞。

精神科專科醫生何浩賢曾受訪表示，部分患者致病成因是遺傳，也有些人是性格怕羞、天生較內向，或是在成長過程中曾被人恥笑。患者會有焦慮感覺，心跳加速、心悸流汗都是部分身體症狀，點撃睇9大徵狀：

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