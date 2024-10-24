星二代學校｜李克勤17歲大仔罕晒慶生照撞樣劉翔　讀加拿大國際學校明年升大學

▲ 李克勤大仔李立仁（Ryan）正面樣曝光。

【李克勤/盧淑儀/香港小姐】歌手李克勤跟港姐冠軍盧淑儀於2006年結婚，翌年誕下大仔李立仁，2010年再誕下兒子李力司，轉眼間大仔已經17歲，日前Ryan慶生照於網上曝光，既然撞樣著名中國欄王劉翔。

李克勤兒子｜李立仁撞樣中國欄王

李克勤大仔李立仁（Ryan）早前迎來17歲生日，當中他留言道：「omg 我老咗喇。」從照片所見，戴著眼鏡、身穿Star War T恤的Ryan身型高大，笑起來跟媽咪盧淑儀幾似樣，網民更指Ryan撞樣中國欄王劉翔。

另外Ryan捧著的3D立體蛋糕造型特別，有拍板、電影菲林和攝影師，看來Ryan除喜愛音樂，更對攝影有興趣，未知明年讀大學的他會否選修電影或攝影相關科目。

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李克勤兒子｜細仔擅長踢波捉象棋

李克勤一對兒子性格迥異，大仔Ryan遺傳爸爸的基因，擁有音樂天份，曾在校際音樂節鋼琴獨奏項目奪得季軍。至於細仔Rex較喜愛運動，曾獲所屬足球學校頒發「全年最佳球員」獎，Rex同時是一名棋藝高手，曾奪象棋比賽亞軍。

對於兒子將來的安排，克勤直言現階段要挑選攻讀科目，始終大學時候的興趣跟現實未必一樣，所以他希望兩兒攻讀真正喜愛的科目，同時間又搵到食。

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李克勤兒子｜就讀一條龍IB國際學校

李克勤兩兒均就讀香港加拿大國際學校（CDNIS），該校位於香港仔南朗山道，克勤為方便兒子上學，豪擲逾半億搬入壽臣山大宅，與不少名人高官為鄰。

1991年創校的CDNIS極具口碑，提供學前至十二班（Grade 12）教育，是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，多年來出產過不少IB狀元，是本港數一數二的「IB尖子搖籃」。

香港加拿大國際學校的學費不菲，2024-25年度全年學費由$132,000至十二班（Grade 12）$238,400不等。學生另每年需繳付資本建設費（Capital Levy），本年度資本建設費為$38,000，債券持有人可獲豁免。

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