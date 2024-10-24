日本親子遊｜河口湖紅葉祭10.26開催　必影紅葉迴廊夜間點燈

【日本旅遊/日本親子遊/東京紅葉】又到紅葉季！要數東京賞楓熱點，河口湖絕對榜上有名。今年「河口湖紅葉祭2024」將於10月26日開催，以下為你拆解有咩打卡位！

「河口湖紅葉祭2024」將於10月26日至11月20日舉行，而作為秋季盛事，紅葉祭期間更會將有各種限定活動，更有多個美食、手工藝品及紀念品攤位，可以玩足一日！

講起河口湖紅葉祭的景點，最為人熟知的必定是長達1公里的紅葉迴廊。位於河口湖北岸步道附近的紅葉迴廊為主會場，走道兩旁種滿60棵巨大楓樹，全被染成紅、黃色。

每天日落至晚上9時半，紅葉迴廊都會有夜間點燈活動。被數之不盡的楓葉包圍，燈光使這片紅葉海變得更加浪漫唯美，與白天賞楓的氣氛、感覺截然不同。

除了到紅葉迴廊打卡、賞夜楓，河口湖另一著名景點大石公園亦是必去之選，每逢秋天都會長滿鮮紅色的波波草（掃帚草），與背後海天一色的景象形成強烈對比，天氣好的話整個富士山就在眼前，畫面相當震撼！

河口湖紅葉祭2024

日期：即日起至11月20日

夜間點燈時間：日落至9:30pm

交通：乘搭JR中央綫至大月站，轉乘富士急行綫至河口湖站下車，其後可乘搭河口湖周遊巴士至各個景點。

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