節日活動｜滙豐保險The Big Bounce 世界巡迴香港站　全球最大充氣彈跳派對聖誕襲港

▲ 「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」將於今個聖誕及新年襲港！

全球最大充氣彈跳派對「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」將於今個聖誕及新年襲港！

來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園將以香港作為亞洲首站舉辦世界巡迴，12月21日至2025年1月5日，在西九文化區藝術公園大草坪舉行，充氣遊樂區提供多個日間及夜晚場次，不論大朋友小朋友，都能盡情享受「一齊開心彈起」的快樂時光，來一場全城參與的「彈跳派對」！

▲ The Big Bounce 設有獨一無二的特製巨型充氣遊樂區，提供多個日間及夜晚場次，讓香港人能夠日跳夜跳。

彈跳不再是小朋友的專利，活動配合主題「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」，一家大小可參與上午和中午的場次，晚間場次將變身為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的城中潮人們參與這場最瘋狂、最熱鬧的戶外派對，共度聖誕及新年佳節。

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現場特製巨型充氣遊樂區包括籃球場、巨型滑梯、超大型波波池等多種充氣遊樂元素。此外，還有節奏感十足的 Live DJ 音樂，營造熱情洋溢的音樂氛圍，讓參與者都能盡情舞動，締造難忘的彈跳體驗。

「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」售票詳情將稍後於官方Facebook公布。