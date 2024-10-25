健康警號丨選美出身曾傳婚變　太古集團總裁夫人患急病輸2次血開刀

【廖家儀/太古集團總裁夫人/椎間盤突出】台灣女星廖家儀2009年與香港太古集團總裁陳世傑結婚後，繼過去傳出婚變後，她的健康似乎亦出現問題，自爆因椎間盤嚴重突出需緊急飛台灣開刀，期間更輸了2次血保命。

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現年48歲的廖家儀早前於社交帳號發文指自己大腿一直痛了2個月，上周更劇痛到「連頭頂都痛」，她於是慌忙到香港私家醫院照磁力共振掃描，發現自己有嚴重椎間盤突出，而且壓迫左腿神經。由於港台兩地醫生均建議開刀進行治療，她於是決定坐飛機回台灣開刀，更透露上機前打了止痛劑，不然真的飛不了。

手術完成後，翌日已可以下床的她指大腿已不痛，而且腰椎疼痛程度也有減緩，不過就仍需持續打止痛針。回想手術前的劇痛，她有感而發指:

腰椎痛壓迫到了痛起來真的要人命！

廖家儀又透露手術的過程中因為自身血紅素太低，無法開刀，因此前後輸血了二輪，才可以進行手術。除此之外，她又上載了手術後，自己氣弱如絲的臥床照及手術切除物，呼籲大家要注意身體，趁年輕好好治療。

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廖家儀過去曾傳婚變

廖家儀2009年嫁給香港太古汽車集團總裁陳世傑，婚後育有2子1女，原本定居香港的她，8月時因為搬回台灣，一度被外界認定婚姻亮起紅燈，對此，她則否認，強調夫妻感情極佳。

椎間盤突出治療方法

骨科專科醫生嚴永藝接受TOPick訪問時表示，針對較嚴重的椎間盤突出問題，患者可選擇接受外科手術。常見的手術有兩種，第一種是「頸椎融合術」，醫生會沿著患者頸紋開刀，由頸部前方進入脊椎，取出椎間盤，然後植入支架並用螺絲固定。不過手術的缺點是，該節頸椎會失去活動功能，變相增加鄰近節數的負擔，加快勞損的速度。

另一種手術是「椎間盤置換術」，醫生會置入非固定的支架，好處是能夠保留關節的活動性，但由於可以活動，日後有機會出現磨蝕的情況。嚴永藝提醒，當出現頸痛問題，休息數天仍未好轉，甚至出現手麻痹、手痛、甚至手部遲緩、無力等較嚴重的症狀，就應該盡快求醫。

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