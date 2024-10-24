行山意外｜夜爬秦嶺冰晶頂遇天氣突變　24歲情侶雙雙失溫遇難

▲ 西安近日發生行山意外，一對24對情侶遇難。

【行山意外／秦嶺冰晶頂／失溫／天氣】內地近日發生行山意外，多人被困陝西西安的秦嶺冰晶頂，其中一對24歲情侶不幸遇難。救援人員表示，有2隊人從野路夜爬冰晶頂，觀看次日早晨的雲海，但途中天氣突變，導致發生悲劇。

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綜合《上游新聞》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，多位網民於周日（20日）發文，稱秦嶺冰晶頂於19日發生戶外事故，多人被困，經過救援後仍有2人遇難。21日上午，其中一位遇難者親屬通過媒體表示，2名遇難者為情侶，年齡約24歲，遺體已經運回老家安葬，「孩子和男朋友已經接回老家了。」

據報，冰晶頂位於西安市朱雀國家森林公園最高處的「冰河翠景區」與太平森林公園交界處，海拔為3015米，是太白山以東最高峰，平均溫度遠低於城市，每年11月中下旬至次年4月上旬，山頂積雪不化，陰坡的積雪甚至可以保存至4月中下旬。

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行山意外｜走野路夜爬遇天氣突變

有救援人員透露，當晚有登山者求助，救援持續了十多個小時，有一男一女在冰晶頂石海二道梁失溫遇難，「是兩撥人，一撥是4個人，另外一撥有幾個人，大概有10個人」，

我們去救援報警的那幾個人，但是在路上就遇到了另一撥人中那個女的，發現的時候已經遇難了，當時我用雨衣把她蓋住了，就上去繼續救援。

救援人員續指，遇難的登山者並沒有按照景區路線行走，而是選擇了冒險走野路，打算看第二天早上的雲海，「他們還是有基本裝備的，只是沒想到突然變天。」兩人的遺體在冰晶頂不同地點被發現，僅相隔幾百米。

行山意外｜女孩遇難位置接近景區

另一名參與救援的王先生則於21日表示，當時他發現一名女性遇難者，感嘆對方所處位置離景區有人的地方很近，

再走10分鐘，就有人了，女孩就能活。

西安市鄠邑區應急管理局事後亦於21日下午發布通報，表示於19日接獲群眾報警求助，有4人被困冰晶頂，於是立刻組織公安、緊急、衛健、消防、救援隊等 150餘人進山實施救援，其中2人安全下山，另外2人被發現時因失溫已無生命跡象。當局強調，山區氣候多變、地形複雜，存在諸多不可預知的風險，呼籲市民切勿擅自進入冰晶頂等地形複雜區域活動，珍愛生命，遠離危險。

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行山意外｜4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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資料來源：《上游新聞》、《齊魯晚報》

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