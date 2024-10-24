消費者權益｜消委會與泰國設投訴互通機制　披露5年內接獲33宗港人在泰置業投訴

▲ 香港消費者委員會與泰國消費者委員會今日（24日）在港簽訂跨境消費爭議合作協議書。（消委會提供圖片）

香港消費者委員會與泰國消費者委員會今日（24日）在香港簽訂跨境消費爭議合作協議書，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，藉以加強跨境處理消費糾紛的合作。

今次是香港消委會繼2017年與韓國消費者院、2018年與日本國民生活中心，以及2019年與新加坡消費者協會簽署合作協議書後，第4度與亞洲地區的消保組織簽訂同類協議。

根據合作協議，不論是香港消費者在泰，又或泰國消費者在港，與當地商戶發生糾紛時，可以在回到自己的居住地後，向居住地的消保組織投訴。在取得投訴人的同意下，居住地的消保組織可將投訴的詳情、相關文件等送達對方消保組織，由該組織協助消費者解決糾紛。若商戶提出和解方案或有任何回應，該組織會將結果轉達至居住地消保組織，再知會投訴人。

香港消委會指，泰國一向是港人旅遊熱點，港人遊泰喜愛選購小至特色土產手信、美容護膚品、水療及按摩服務，大至度假酒店住宿、甚至置業等，涉及消費金額可以相當可觀，惟各類消費均有發生爭議的風險，披露於2020年至2024年9月期間，消委會接獲與港人在泰國置業相關投訴達33宗，涉及金額逾港幣600萬元。

另根據香港消委會數字，2022至2024年9月期間，共接獲6宗泰國旅客的投訴，當中有一半涉及更改或終止合約（3宗），其次涉及營商手法（2宗）；泰國消費者委員會於過去3年則未有收到來自香港旅客的投訴。

香港消委會指，互通機制可解決兩地消費者以往因為言語不通、消費者已返回居住地及司法管轄區不同，而未能處理的消費糾紛。

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