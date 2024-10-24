  • 27°C
香港時間：20241024日 (四) 13:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費者權益｜消委會與泰國設投訴互通機制　披露5年內接獲33宗港人在泰置業投訴

社會

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港消費者委員會與泰國消費者委員會今日（24日）在港簽訂跨境消費爭議合作協議書。（消委會提供圖片）

香港消費者委員會與泰國消費者委員會今日（24日）在香港簽訂跨境消費爭議合作協議書，建立兩地訊息及投訴個案互通機制，藉以加強跨境處理消費糾紛的合作。

今次是香港消委會繼2017年與韓國消費者院、2018年與日本國民生活中心，以及2019年與新加坡消費者協會簽署合作協議書後，第4度與亞洲地區的消保組織簽訂同類協議。

童學園
東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

根據合作協議，不論是香港消費者在泰，又或泰國消費者在港，與當地商戶發生糾紛時，可以在回到自己的居住地後，向居住地的消保組織投訴。在取得投訴人的同意下，居住地的消保組織可將投訴的詳情、相關文件等送達對方消保組織，由該組織協助消費者解決糾紛。若商戶提出和解方案或有任何回應，該組織會將結果轉達至居住地消保組織，再知會投訴人。

香港消委會指，泰國一向是港人旅遊熱點，港人遊泰喜愛選購小至特色土產手信、美容護膚品、水療及按摩服務，大至度假酒店住宿、甚至置業等，涉及消費金額可以相當可觀，惟各類消費均有發生爭議的風險，披露於2020年至2024年9月期間，消委會接獲與港人在泰國置業相關投訴達33宗，涉及金額逾港幣600萬元。

另根據香港消委會數字，2022至2024年9月期間，共接獲6宗泰國旅客的投訴，當中有一半涉及更改或終止合約（3宗），其次涉及營商手法（2宗）；泰國消費者委員會於過去3年則未有收到來自香港旅客的投訴。

香港消委會指，互通機制可解決兩地消費者以往因為言語不通、消費者已返回居住地及司法管轄區不同，而未能處理的消費糾紛。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

消委會 海外物業 泰國 住宿 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎　須切腎保命腹部留7.5吋巨疤
一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎　須切腎保命腹部留7.5吋巨疤
拐帶疑雲︱中西區疑現拐子佬當街捉走小學女生 涉事家長報警呼籲留意
拐帶疑雲︱中西區疑現拐子佬當街捉走小學女生 涉事家長報警呼籲留意
急症室最長等候時間（10月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月24日 時間12:05）
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】