靚媽精明眼｜「IKEA購物袋」變廉航神器$29.9走天涯　網民：放呢樣物件入去最好用

▲ 有網民分享日後乘坐廉航，可用神器「IKEA購物袋」作登機行李幫手。

【廉航/IKEA】坐廉航經常煩惱買行李位？日前有人分享，乘坐廉航有新神器「IKEA購物袋」幫手，不但容量極大，價錢只需29.9元就買到，直呼「抵到爛」！帖文隨即引起熱議，有網民建議，去旅行後夾公仔，直接放入袋，當手提行李最合適。

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日前有網民在社交平台Threads，以標題「我想講呢個IKEA袋真係UO神器嚟，點都要買返個」上載圖片，圖中所見有人在機場登機閘口，背著一款IKEA購物袋，直接作登機行李上機。

帖子一出，引起網民的熱烈討論，不少人均表示曾使用相關購物袋，簡直是「出門旅遊恩物」，不但容量有76L非常充裕，加一條索帶綁實，即可變成寄艙行李，甚至有人希望「推出一個UO（香港快運）套裝，用優惠價一次過買齊晒佢啲袋」。

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旅行神器︱購物袋尺寸比航空公司規定大

根據IKEA官網資料，該款購物袋名為FRAKTA，尺寸為73x35x30厘米，售價為29.9元。不過，以廉航香港快運的登機行李為例，行李大小只可在56x36x 23厘米以內。

網民就表示，只要「唔塞爆佢（購物袋）」，預留少許空間「壓縮」，即可符合登機行李規定；亦有人建議，去旅行時若夾到大隻的公仔，「或者買咗啲貴價嘢放喼冇位，放（行李）入去（購物袋）寄倉加個鎖搞掂」。

有人大讚旅遊神器同時，網友認為，「夾硬」壓縮購物袋花功夫，又要以低價買袋的行為不大方，「寧願俾多啲錢唔搭UO，搞到走難咁真係不了」、「平嘢冇好嘢，去個旅行都要受罪咁，為咗慳嗰啲錢，要走去搏，為乜」。

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