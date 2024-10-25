親子遊注意｜飛得多交得多！1年飛3次即加稅？　歐洲研開徵「頻繁飛行稅」每程最多加$3400

▲ 有歐洲體團倡議向頻繁搭乘飛機的人收取「頻繁飛行稅」，每年第3次搭乘飛機，每張機票將加收50歐元（約419港元）的徵費。

【歐洲飛行附加費/歐洲旅行/歐洲親子遊】常常飛歐洲旅遊的旅客要注意了，平常坐飛機同時要支付機場稅、燃油稅等，有歐洲體團倡議向頻繁搭乘飛機的人收取「頻繁飛行稅」（frequent flyer tax），以減少航空業對氣候的影響及為國家帶來額外的收益。

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歐洲頻繁飛行稅｜在每年第3次個人飛行徵收

綜合《Euro News》等外媒報道，環保運動組織Stay Grounded和新經濟基金會（NEF）發佈一份新報告，建議當個人每年增加一次的飛行便需提交加高的稅收，稱為「頻繁飛行稅」。

做法如下，在個人每年的第3次和第4次搭乘飛機，每張機票將加收50歐元（約419港元）的徵費，長途航線和舒適艙附加費為100歐元（約838港元）；第5次和第6次航班中，每次的徵費則升至100歐元（約838港元）；第7次和第8次航班，徵稅額為200歐元（約1,676港元）；此後，每次航班徵稅額將升至400歐元（約3,352港元）。

歐洲頻繁飛行稅｜料可減少1/5航班二氧化碳排放量

報告指出，如果以上措施實施後，估計到2028年，乘客出行量將減少4分之1、航班二氧化碳排放量將減少5分之1，而該項稅收也將為歐盟帶來比現行航空稅多510億歐元（約4,274億港元）的收入。

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歐洲頻繁飛行稅｜強調政策針對「富有的常旅客」

報告中亦提到，有民意調查顯示西歐有52%受訪者指出，在一年內完全不乘搭飛機，只有11%的人透露每年飛行超過3次。另外，收入超過10萬歐元（約83.8萬港元）的家庭中，有35%每年搭乘3次或以上回程航班，而收入低於2萬歐元（約16.8萬港元）的家庭只有5%搭乘來回航班。所以，這些組織特別強調「頻繁飛行稅」將主要影響「富有的常旅客」。

據報指，航空運輸是增長速度最快的溫室氣體排放源之一，約佔全球溫室氣體排放量的2.5%，其中「飛行」被視為排放污染最嚴重的一環。比利時環保組織Bond Beter Leefmilieu政策專家Naomi Cambien表示，他們一直在家庭方面著手要求市民為氣候問題做出努力，但是航空業幾乎沒有為飛行造成的氣候影響而「埋單」，

通過對小群體（主要是常常旅遊的旅客）徵稅，我們可以在不影響大多數公民的情況下大大減少航空對氣候的影響。

歐洲頻繁飛行稅｜德國航空業希望減少航空旅行稅

如果「頻繁飛行稅」果真實施，無疑對航空業是一個打擊，而德國航空業德國航空業協會（BDL）主席Jens Bischof則一直希望能減少航空旅行稅，「飛行必須保持在人們負擔得起的水平。」

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