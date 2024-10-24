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著數優惠｜7-11預購網店超抵優惠組合　$180「迪士尼購物袋 + AIA嘉年華套票」送10枚代幣

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

7-11預購網店超抵優惠組合，$180「迪士尼購物袋 + 友邦嘉年華套票」附送10枚代幣。

【7ElevenHK/7仔預購網店/迪士尼/AIA友邦嘉年華】AIA友邦嘉年華再次回歸！今期7仔預購網店獨家推出超抵優惠組合，以$180即可入手迪士尼購物袋及AIA嘉年華門票（價值$180)，即睇優惠詳情。

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7仔預購網店｜超著數組合價

今期7仔獨家推出「迪士尼購物袋 + 友邦嘉年華套票」超抵優惠組合，由即日起至12月3日，到7仔預購網店即可以優惠組合價$180購買「精美迪士尼購物袋」1個及「AIA 嘉年華門票」1張（價值$180），門票仲附送10枚代幣，讓您節省時間和金錢，玩盡各款機動同攤位遊戲！

購物袋印上不同人氣迪士尼同Pixar角色，包括史迪仔、唐老鴨、阿愁等等，容量大又方便攜帶，盛裝嘉年華戰利品就最適合不過。

點擊圖片放大
+2

7仔預購網店｜預購及取貨日期

預購日期︰2024年10月23日早上7時起至2024年12月3日

取貨日期︰2024年12月10日至12月16日

點撃即睇預購流程:  按此

預購價：$180

  • 包括AIA 嘉年華門票1張 (本身已價值$180) + 精美迪士尼購物袋1個
  • 門票可用於任何時段 (非高峰時段、普通時段、高峰時段)
  • 門票包含10枚代幣

活動日期：2024年12月18日至2025年2月26日

AIA 嘉年華開放時間︰7-Eleven網站

活動地點：香港摩天輪及AIA Vitality公園（中環民光街33號）

更多優惠情報，即睇：

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