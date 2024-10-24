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黑白大廚︱簡易栗子提拉米蘇食譜公開　便利店材料做出酒店水準

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

用簡單材料，做出酒店級水準!

【Netflix/黑白大廚/Tiramisu】Netflix節目《黑白大廚》全球大熱，裡面的廚師所煮的菜式，看得令人口水直流，不過在家煮就有一定的難度！但不是所有菜式都不能在家輕鬆做，最近播出的一集，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙就以便利店食材製作的「栗子提拉米蘇」Tiramisu，用「蔗渣嘅價錢」製作出「燒鵝嘅味道」，兩位評判白種元和安成宰讚不絕口，Netflix公開了食譜，有興趣的靚媽可以試試炮製。

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黑白大廚︱栗子提拉米蘇食譜

在《黑白大廚》的節目中，其中一項對決，是利用便利店的食材製作美食，參賽廚師發揮了他們的「小宇宙」，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙就想到了做甜品，採用即食包裝栗子，又從忌廉麵包中取出忌廉使用等。我們想複製這款甜品，其實不用這麼複雜。提拉米蘇是一款免焗甜品，只需簡單的器材也能做到，不過香港便利店食材未必有韓國般齊全，有些如忌廉芝士、拖肥堅果拿鐵、鮮忌廉、朱古力格蘭諾拉（Granola）燕麥片就可能要到超市購買。

材料份量
即食栗子1袋
牛奶500毫升
忌廉芝士250克
全麥餅乾適量
拖肥堅果拿鐵（Toffee nut latter 即溶咖啡）適量
鮮忌廉400毫升
朱古力格蘭諾拉（Granola）燕麥片適量

黑白大廚︱栗子提拉米蘇做法：

1.製作栗子蓉將熟栗子與牛奶一起打成栗子蓉。
2.準備栗子忌廉將栗子蓉與忌廉芝士混合，然後放入冰箱冷藏30分鐘。
3.打忌廉冷藏後，將栗子忌廉與打發的鮮忌廉混合。
4.製作底層壓碎4塊全麥餅乾，並與拖肥堅果拿鐵混合，製作底層，然後將底層與忌廉混合物分層放入玻璃杯中。
5.添加朱古力在上面刨入一些朱古力碎。
6.最後裝飾加上格蘭諾拉燕麥片，並再撒上些許刨好的朱古力碎裝飾完成。

黑白大廚︱栗子提拉米蘇圖解做法

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