黑白大廚︱簡易栗子提拉米蘇食譜公開　便利店材料做出酒店水準

▲ 用簡單材料，做出酒店級水準!

【Netflix/黑白大廚/Tiramisu】Netflix節目《黑白大廚》全球大熱，裡面的廚師所煮的菜式，看得令人口水直流，不過在家煮就有一定的難度！但不是所有菜式都不能在家輕鬆做，最近播出的一集，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙就以便利店食材製作的「栗子提拉米蘇」Tiramisu，用「蔗渣嘅價錢」製作出「燒鵝嘅味道」，兩位評判白種元和安成宰讚不絕口，Netflix公開了食譜，有興趣的靚媽可以試試炮製。

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黑白大廚︱栗子提拉米蘇食譜

在《黑白大廚》的節目中，其中一項對決，是利用便利店的食材製作美食，參賽廚師發揮了他們的「小宇宙」，「拿坡里美味黑手黨」權聖晙就想到了做甜品，採用即食包裝栗子，又從忌廉麵包中取出忌廉使用等。我們想複製這款甜品，其實不用這麼複雜。提拉米蘇是一款免焗甜品，只需簡單的器材也能做到，不過香港便利店食材未必有韓國般齊全，有些如忌廉芝士、拖肥堅果拿鐵、鮮忌廉、朱古力格蘭諾拉（Granola）燕麥片就可能要到超市購買。

材料 份量 即食栗子 1袋 牛奶 500毫升 忌廉芝士 250克 全麥餅乾 適量 拖肥堅果拿鐵（Toffee nut latter 即溶咖啡） 適量 鮮忌廉 400毫升 朱古力格蘭諾拉（Granola）燕麥片 適量

黑白大廚︱栗子提拉米蘇做法：

1.製作栗子蓉 將熟栗子與牛奶一起打成栗子蓉。 2.準備栗子忌廉 將栗子蓉與忌廉芝士混合，然後放入冰箱冷藏30分鐘。 3.打忌廉 冷藏後，將栗子忌廉與打發的鮮忌廉混合。 4.製作底層 壓碎4塊全麥餅乾，並與拖肥堅果拿鐵混合，製作底層，然後將底層與忌廉混合物分層放入玻璃杯中。 5.添加朱古力 在上面刨入一些朱古力碎。 6.最後裝飾 加上格蘭諾拉燕麥片，並再撒上些許刨好的朱古力碎裝飾完成。

黑白大廚︱栗子提拉米蘇圖解做法

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