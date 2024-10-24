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謀殺案｜元朗68歲男子街頭打鬥受傷留醫不治　警方改列謀殺拘捕七旬老翁

社會

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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68歲男子於上周四（17日）轉送到屯門醫院，延至翌日證實死亡。（資料圖片）

元朗上周四（17日）發生一宗在公眾地方打鬥案，警方今日（24日）表示將案件改列謀殺案，昨日（23日）在元朗以涉嫌謀殺拘捕一名七旬老翁。

警方於事發當日下午約5時31分接獲報案，指一名男子在康景街公廁對開懷疑與另一名男子打鬥。警員趕赴現場，發現一名男子倒卧上址，他頭部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

警方初步調查顯示，該兩名男子懷疑因瑣事爭執及互相推撞，其間其中一名68歲男子懷疑被另一名73歲男子推撞並跌倒在地上。二人涉嫌在公眾地方打鬥被捕，該名73歲男子其後獲准保釋候查。惟該名68歲男子同日轉送到屯門醫院，延至翌日（18日）下午4時51分被證實死亡。

警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。警方昨日（23日）在元朗區再拘捕該名73歲男子，涉嫌謀殺，他現正被扣留調查。元朗警區重案組正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，可致電3661 4618與調查人員聯絡。

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