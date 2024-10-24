殯儀館兼職｜東華三院紅磡殯儀館請人　網民對時薪意見反應兩極【附入職要求】

▲ 紅磡殯儀館激罕出招招聘廣告，入職條件簡單，中學生躍躍欲試。

殯儀行業因為職業性質特殊，人工相對其他行業較高。近日，有人在Threads轉載招聘廣告，東華三院殯儀館聘請兼職海上撒灰助理，其入職條件較簡單，工作內容相對輕鬆，引起網民關注。

當中，有網民稱表示：「筍工！」甚至有中學生躍躍欲試。但另一方有人表示：「比想像中的人工低」。

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殯儀館兼職｜工作內容簡單

據發布的招聘信息可見，東華三院萬國殯儀館正在聘請兼職海上撒灰助理（海葬），並附申請方式，一是上勞工處職務空缺網頁申請，一是透過電郵向華東三院萬國殯儀館傳送履歷表。

求職廣告中概述的工作內容較簡單，稱：「協助海上撒灰之喪主進行身份與灰包辨認；物資搬運，清潔及船上茶水準備，場地佈置，安排家主/家屬上落及人流控制等；執行海上安全相關指引」。

即日起至2025年3月31日，每週返工1日，每天4至5小時，上午8時至下午1時，時薪每小時90元。至於申請條件，要求僅「中一程度；良好粵語；一般普通話；一般英語；懂讀寫中文；懂讀寫英文」。

殯儀館兼職｜網民意見兩極

網民對殯儀館的工作反應呈兩極分化，部分網民認為時薪90元待遇不錯，「已申請 thanks」、「筍工」、「好有趣」、「呢份工好啱threads成日想搵兼職既媽媽」、「做死人相關嘅工其實幾高人工，只要唔怕鬼同respect」，該兼職還吸引一些中學生，表示：「中學生係咪都可以做」、「唔好同我爭」。

不過，有網民認為「骨灰經手都得90蚊」、「比想像中人工低」，但有網民補充稱實際到手的人工可能會高一些「條數應該唔係咁計，可能見你醒醒目目啲家族會包個利是有啲油水撈下，何況又唔係抬屍，只不過係執吓個場搬下物資」。

目前，勞工處的空缺連結已取消，東華三院的職位空缺亦未有相關招聘信息，不知是已請到人還是該職位取消招聘。

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