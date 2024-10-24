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繁忙兒童｜放學趕飛機支持媽咪天津慈善騷　關心妍愛女後台溫「默書」獲讚生性

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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關心妍跟女兒「心心」同台獻唱。

歌手關心妍（Jade）於2009年跟金融才俊楊長智結婚，2016年誕下女兒楊榮心（Jovia），不經不覺女兒已8歲大，喜愛唱歌的心心早前往內地撐媽咪的慈善個唱。

關心妍於天津舉行《關心妍SHiNE妍亮生命》公益演唱會，為內地「和平之君兒童福利院」籌款。全場爆滿，Jade登場時深受樂迷歡迎，一連唱出《你有心》、《愛是不保留》、《我太強》金曲。

每次關心妍開騷，例必邀請愛女心心做嘉賓，此次女兒心心亦「快閃」參與，於台上獻唱十分淡定。

關心妍 （Jade）於天津舉行慈善演唱會。(大會提供)

關心妍女兒｜搭飛機做功課 演唱會後台溫默書

Jade說：「其實七月佢陪我嚟過天津福利院呢度做探訪，見過呢度腦癱瘓、唐氏綜合症嘅小朋友，佢一直都好期待為大家做啲嘢，今次比起我個人演唱會更有意義，佢更比心機去練歌。」

為了這次演出，心心更需趕航班出席個唱：「星期五放學就要趕飛機，喺飛機度要做晒功課，嚟到更要綵排，短短三日就急急腳返香港返學。見到佢都好生性，後台搵地方溫默書，不過佢覺得辛苦都值得，同啲小朋友再見面佢都覺得好開心。」

8歲的心心今年升讀小三，她就讀於著名學府聖士提反書院附屬小學，該校每年學費約港幣$92,500，學校以英文為教學語言，小六寄宿課程是聖士提反獨有，寄宿課程涵蓋音體藝，學生有機會參與運動、欣賞藝術展覽和戲劇，也提供領袖訓練及教授生活技能等。

聖士提反小學重視學生的全能發展，為學生提供50多項課外活動，如乒乓球、足球、籃球、游泳及劍擊等。除了關心妍愛女，不少名人子女如黎姿女兒、鄭中基女兒Emma也是此校學生。

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