破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！

▲ 衛詩雅憑電影《破·地獄》獲第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」獎。

第39屆華鼎獎昨晚（10月23日）於澳門舉行，去年憑《不日成婚2》首次獲香港電影金像獎「最佳女主角」提名的衛詩雅（Michelle），憑電影《破·地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」。

近年屢獲電影獎項提名，這次得獎，Michelle謂自己非常激動，認為無論任何獎項，對她來會都是一個肯定及被看見的機會，稱：「呢個獎對我嚟講太重要啦！對演員嚟講係一個肯定。亦都係提醒人哋：『我仲喺呢行㗎，大家可以搵我演戲。』憑《破·地獄》呢套電影得到嘅獎項即係代表大家好喜歡我哋嘅電影，所以好開心。」

問到會否增加來屆金像獎提名的信心，Michelle坦言：「感覺會實在啲，信心係高咗嘅。」

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破·地獄丨難忘與許冠文對手戲

電影《破·地獄》中，Michelle飾演一名救護員。她表示這個角色無論在體能及心理上都有很大發揮，「心理上嘅話就係大家睇過呢套電影就會明白嗰種沉鬱，長時間培養沉鬱嘅情緒，每日同屋企人好多矛盾、好多爭吵，所以嗰段時間係難過嘅。」

此外，在還要有體能配合，稱：「體能上除咗要練一啲儀式上嘅嘢，亦都要人做好多體能體力嘅瞓練，因為角色係一個救護員，自己對呢方面要求比較高，好希望最貼近個角色，所以有嗰一刻開始我每日都去做gym，嗰段時間體能真係幾好，同埋大隻咗好多，經過呢啲瞓練，之後我真係可以『稱」到個人上救護床。」

Michelle最難忘的是跟許冠文拍攝一幕洗澡戲，令她學到何謂敬業樂業，「Michael神喺戲入面飾演我爸爸，有一場戲係我要幫佢沖涼，我記得拍攝嘅時候係冬天，好凍，所有劇組都擔心，佢反而話：『唔緊要㗎，你哋拍到OK先。』佢為我哋嘅畫面、劇情需要行先，好唔錫身咁樣，我又心痛，覺得好深刻又覺得好犀利，好尊敬佢，喺佢身上面絕對學到乜嘢叫做敬業樂業。」

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破·地獄丨由模特兒到演員

現年39歲的Michelle早於16歲任兼職模特兒，後來在2008年獲當時所屬的模特兒公司Jamcast介紹參與TVB電視劇《四葉草之盛裝舞步愛作戰》演出，由此對演戲產生興趣。之後，Michelle簽約成為英皇娛樂集團旗下女藝人。

Michelle曾參演電影包括《很想和你在一起》、《前度》、《紮職》》、《金雞sss》、《原諒他77次》、《失眠》、《我的情敵女婿》和《不日成婚》系列等，並憑《不日成婚2》首入圍香港電影金像獎最佳女主角獎。

▲ 《不日成婚2》

破·地獄丨曾陷零工作低潮

演藝生涯有高亦有低，Michelle曾在訪問表示剛入行就有機會做女主角且片約不斷，但5、6年後片約減少，她沒有「等運到」，化被動為主動開個人YouTube頻道拍片，稱：「雖然個人頻道的成績不錯，但當街上的人只記得我拍YouTube，就會有『點解無人睇我拍戲』的想法。」

Michelle曾試過零工作並要靠公司預支人工，連電話壞了只拿去修不會買新，她還直言陳家樂是「好戰友」，兩人關係親密如家人，試過沒有錢到互相問對方借錢回家，今日他借一百給我，明天我借給他一百元，吃飯錢也沒有。

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破·地獄丨被封為「娛圈牌王」

她明白在這行工作不穩定，因此她考獲多個牌照保障生活，包括有專業鑽石鑑定證書、導遊牌、車牌、救生員拯溺章、船主牌、大偈牌、潛水牌、初級中醫証書、寵物傳心術、戲劇表演班證書，被封為「娛圈牌王」。

幸守得雲開，Michelle近年事業愛情兩得意，在今年6月公布答應男友求婚，將「升呢」為人妻。而新作《破·地獄》獲好口碑，今次憑此片獲華鼎獎影后外，並被外間睇好明年有機會衝擊金像獎影后獎。

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