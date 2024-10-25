醫療事故｜救護車去錯地方白等8小時　病人錯過黃金治療時機失救身亡

▲ 救護車去錯地方，導致病人白等8小時，最終錯過黃金治療時機，在半個月後身亡。

【醫療事故／救護車／醫院／賠償】離譜事故！江蘇一名病人因胸痛入院求醫，醫生建議轉住西院治療，未料救護車卻送錯地方，而該區醫生亦未有及時提供協助，令病人白等8小時、錯失黃金治療時間，半個月後病重身亡，家屬事後怒告醫院獲賠約人民幣101萬（約港幣110萬）。

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醫療事故｜去錯醫院診區白等8小時 病人半月後身亡

終合內媒及《荔枝新聞》報道，江蘇一名病人疑心血管問題致胸痛加劇、入住泰州某間醫院，醫生檢查後認為病情危重，隨即手寫一張轉院單交給病人家屬，建議他們轉入揚州某間醫院的西區進行治療。

不料救護車接載病人時，卻錯將他送往醫院的東區，而該區醫生得悉情況後，既沒有及時聯絡西院區相關科室協助治療，亦未有提供有效治療措施，令病人白白在東區等候8小時，導致錯過最佳救治時機，半個月便不幸失救身死。

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醫療事故｜病人家屬憤而起訴 獲賠￥101萬

病人家屬事後憤而起訴兩間醫院，法院了解事情經過後，認為泰州醫院醫生要求病人轉院時，未有填寫醫院具體院區，導致救護車送錯院區，事件「一定程度上延誤了治療」；揚州醫院作為接診醫院，卻未有及時與家屬溝通、亦未有採取有效治療措施，對於病人死亡亦存有過錯，因此認為而間醫院分別需要對病人的損失，負上45%和20%的賠償責任，經判決後，病人家屬最終獲賠約人民幣101萬（約港幣110萬）。

雖然如此，法庭方面亦強調指，病人情況危急，其家屬到院後亦有責任及時確認地點及情況，例如聯絡致電相關醫生電話、了解病人之後的急救方案，因此亦「存在一定過錯」。

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醫療事故｜心絞痛8大位置

王醫生指，肚痛勿掉以輕心。他指出8大上身疼痛同位置，與心臟病存在著關係。

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醫生續指，如果痛楚是在活動、運動、勞動或勞累後出現，並有胸悶、胸痛、牙痛、頭痛、肩臂痛、肚痛或是呼吸不順等不適症狀，且持續幾分鐘後才緩解，就不要掉以輕心。皆因這些不適都是心肌缺血的徵兆。若沒有妥善處理，有可能會導致心肌梗塞。

醫療事故｜10大護心食物

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資料來源：荔枝新聞

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