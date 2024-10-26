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沖繩親子遊｜沖繩超夢幻琉球玻璃村　親手整玻璃杯+巨型圓頂彩色花窗

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

近日有港媽介紹沖繩琉球玻璃村，推薦玻璃杯製作和多個打卡位。

【日本親子好去處/日本旅遊/琉球玻璃村】日本是親子旅遊的熱門地，近日有居日港媽介紹沖繩的琉球玻璃村，不但能夠親手製作玻璃杯，還有七彩玻璃屋打卡，免費入場，最適合一家大細的悠閒之旅！

沖繩親子遊｜沖繩琉球玻璃村 親手製作玻璃杯

該名移日港媽早前於Facebook專頁「彤彤與昕昕沖繩手記」介紹沖繩的琉球玻璃村，推薦2大體驗活動，及琉球玻璃製成的打卡點，小朋友可以邊玩邊打卡。

琉球玻璃村有手工體驗活動，包括最受歡迎的玻璃杯製作、香水調香、風獅爺彩繪、製作天然石飾品及雕刻玻璃等。如果遇上雨天，又或想做紀念品也可以考慮前往，不過有興趣參加玻璃杯製作的話，需要提早預約，以免到場後額滿。除了玻璃杯製作外，琉球玻璃村還有一個玻璃燒製工場，小朋友可以觀賞吹玻璃過程，以及不同玻璃製品的製作。

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沖繩親子遊｜超靚打卡位 巨型圓頂彩色玻璃窗+七彩玻璃屋

另外，附近有不少以琉球玻璃製成的打卡點，如七彩玻璃屋、巨型圓頂玻璃窗等，而彩虹大道和黃色郵筒也非常值得打卡。如果大家想休息吃東西，也有不少餐廳，港媽推薦大家可以去距離有10分鐘車程的刨冰店，品嚐綿綿冰。其實在沖繩租車自駕遊也會比較靈活方便，去較遠的地方也容易許多。

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圖文獲「彤彤與昕昕沖繩手記」授權轉載

琉球玻璃村（琉球ガラス村）
地址：〒901-0345 沖縄県糸満市福地169
營業時間：星期一至日 9:00-17:30
琉球玻璃村詳情

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