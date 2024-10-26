沖繩親子遊｜沖繩超夢幻琉球玻璃村 親手整玻璃杯+巨型圓頂彩色花窗
親子好去處
撰文： 王明芳
發布時間： 32 分鐘前
【日本親子好去處/日本旅遊/琉球玻璃村】日本是親子旅遊的熱門地，近日有居日港媽介紹沖繩的琉球玻璃村，不但能夠親手製作玻璃杯，還有七彩玻璃屋打卡，免費入場，最適合一家大細的悠閒之旅！
沖繩親子遊｜沖繩琉球玻璃村 親手製作玻璃杯
該名移日港媽早前於Facebook專頁「彤彤與昕昕沖繩手記」介紹沖繩的琉球玻璃村，推薦2大體驗活動，及琉球玻璃製成的打卡點，小朋友可以邊玩邊打卡。
琉球玻璃村有手工體驗活動，包括最受歡迎的玻璃杯製作、香水調香、風獅爺彩繪、製作天然石飾品及雕刻玻璃等。如果遇上雨天，又或想做紀念品也可以考慮前往，不過有興趣參加玻璃杯製作的話，需要提早預約，以免到場後額滿。除了玻璃杯製作外，琉球玻璃村還有一個玻璃燒製工場，小朋友可以觀賞吹玻璃過程，以及不同玻璃製品的製作。
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沖繩親子遊｜超靚打卡位 巨型圓頂彩色玻璃窗+七彩玻璃屋
另外，附近有不少以琉球玻璃製成的打卡點，如七彩玻璃屋、巨型圓頂玻璃窗等，而彩虹大道和黃色郵筒也非常值得打卡。如果大家想休息吃東西，也有不少餐廳，港媽推薦大家可以去距離有10分鐘車程的刨冰店，品嚐綿綿冰。其實在沖繩租車自駕遊也會比較靈活方便，去較遠的地方也容易許多。
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圖文獲「彤彤與昕昕沖繩手記」授權轉載
琉球玻璃村（琉球ガラス村）
地址：〒901-0345 沖縄県糸満市福地169
營業時間：星期一至日 9:00-17:30
琉球玻璃村詳情
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