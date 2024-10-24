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精神健康｜新人胡樂彤因家人離世減重20磅 以唱作鼓勵走出陰霾

健康資訊

撰文： 區家歷

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

獨立唱作歌手Melody胡樂彤

獨立唱作歌手Melody胡樂彤自15歲起便開始與不同的歌曲監製合作，曾任錄音室製作助理、為歌手演唱歌曲demo，累積了超過10年的錄音室歌唱經驗。

她於2017年起為樂壇不同歌手創作原創歌曲，不僅擔任作曲和填詞，還嘗試歌曲監製的角色，曾合作的歌手包括：ERROR, 陳蕾, 陳葦璇, P1X3L等。2023年，她擁有自己作品、發佈了首張個人大碟《賣MELODY》。

這半年間她每天做運動配合健康飲食

新歌新歌《撇sss》推出和MV拍攝用上半年時間，這半年間她每天做運動配合健康飲食，減掉了20磅，以全身形象重新跟樂迷見面。

Melody坦言：「減肥不是為了漂亮，而是受到家人離世的啟發，開始善待自己，希望有健康的人生，做自己喜歡的事情，將自己放在第一位。」

昔日身形較胖。

Melody為新歌《撇sss》填詞，MV方面也參與構思。這次MV拍攝Melody一人分飾幾角，分別是電台DJ、錄音師、歌手，貫穿整個故事，其實是什麼角色也好，只想帶出一種輕鬆快活的感覺。

Melody表示：「我希望大家聽完《撇sss》之後，很直接地感覺輕鬆了。因為很多時候，在現實中不是這麼容易想走就走，如果這首歌的出現造就到思想上的一個小出走，也是一件美好的事情！」

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