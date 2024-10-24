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親子好去處｜一站式動物醫院VetiVa落戶尖沙咀 周末躉船巡遊促共融

親子好去處

發布時間： 2 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

動物醫院位於尖沙咀 K11 Atelier

配備最先進的醫療設施及頂級醫療團體VetiVa Center For Animal Wellness Limited 動物醫院將於10月29日正式開幕。

動物醫院位於尖沙咀 K11 Atelier，將為愛寵們提供一站式的綜合服務，從例行檢查至專業醫療護理、24/7緊急護理和急救服務，均以專業獸醫團體和支持人員提供最高標準護理，確保每一隻愛寵也能獲得最細心的呵護。

為愛寵們提供一站式的綜合服務

VetiVa同時亦積極參與社會責任，望透過推動社區共融與青年發展為己任，使命宣言致力提供卓越的獸醫護理，促進寵物的整體健康和福祉，為需要的群體提供支持。

本周末將與Clement Shield Group 和Maxmillionpoodle™舉辦一連串盛大開幕活動，包括由10月23日至27日的躉船巡遊、於10月26日K11 Musea海濱長廊舉辦充滿活力的舞蹈表演，為VetiVa進駐 K11 Musea掲幕。

10月23日至27日以躉船為移動廣告牌環繞維多利亞港巡遊，為大家帶來震撼視覺效果，隨時在壯麗的維港景色與躉船留下美好回憶，也能促進與本地社區連結。

10月26日於K11Musea海濱長廊舉行開幕禮，邀來2022年香港小姐陳瑞菱、ViuTV藝人蔡宛珊擔任典禮司儀。

開幕儀式聯同香港共融藝術音樂協會集合來自各行各業的人士，包括傷健患者帶來多元化的精彩音樂表演，致力推動無界限共融藝術之旅。

YAYAKIDS 兒童流行舞蹈學校將為Maxmillionpoodle™同名主題曲 MV 首播帶來充滿活動的舞蹈表演，從而推動青年發展

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