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大腸癌｜男子抽血1指數異常零徵兆驚揭患大腸癌　醫生籲做1件事可降35%死亡風險【附10大高危人士】

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【大腸癌／照大腸鏡／血便／貧血】定期做身體檢查很重要。台灣一名年邁的伯伯一直有定期做體檢和追蹤血壓，惟從來沒有照過大腸鏡，身體亦無不妥，只是有點貧血。豈料一做大腸癌篩檢就發現指數有異，隨即照腸鏡發現腫瘤，已罹患大腸癌。

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大腸癌｜身體無恙 糞便篩檢呈陽性

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁發文分享病例，近日遇到一個女兒帶著年邁的父親來求診，指父親做糞便篩檢報告，顯示潛血反應呈陽性，而且數值非常高。據病人女兒指，父親從來都沒有做過大腸癌篩檢，一直有長期覆診監測血壓和抽血報告，身體亦一直無恙，只是抽血報告顯示有輕微貧血。

大腸癌｜體檢輕微貧血 照腸鏡揭罹癌

詹宜學首先安排為病人做肛門指診，亦未有發現異常，但有見糞便篩檢報告指數異常，故安排無痛大腸鏡檢查。檢查結果發現，老人升結腸長了3厘米大的腫瘤和約1.5厘米的息肉，醫生隨即安排切除手術和後續治療方案。

詹宜學解釋，糞便潛血反應「肉眼看不到」的出血反應，就算是肉眼看大便呈現正常顏色，亦不代表腸道健康無恙。大便表面上有血，有可能是大腸息肉與糞便摩擦造成出血，或是肛門口痔瘡出血所致，不一定是大腸癌，故此即使糞便潛血反應呈陽性亦無須過分驚慌。

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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  • 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲
  • 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關
  • 飲酒、吸煙者
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 排便習慣不正常、長期便秘
  • 愛吃紅肉者
  • 遺傳性非息肉性大腸癌的患者
  • 家族性多發性息肉症候群的患者
  • 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌8大徵兆

  • 1. 血便、黏液便
  • 2. 長期或慢性的腹部不適
  • 3. 排便習慣改變（大便次數改變）
  • 4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）
  • 5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空
  • 6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘
  • 7. 不明原因體重減輕
  • 8. 腹部出現不明腫塊

大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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