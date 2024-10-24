萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動 玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊
親子好去處
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【萬聖節好去處】踏入10月，萬聖節活動接踵而來！百佳超級市場將於10月26至27日在荃灣D‧PARK舉辦「萬聖節佳『蛋』百『變』星」，設3大活動，包括波波池尋寶、磁石打卡牆、畫「蛋」工坊，讓小朋友投入節日氣氛！
萬聖節好去處｜百佳萬聖節活動 玩波波池換糖
百佳超級市場將於10月26至27日，在荃灣D‧PARK愉景新城舉辦「萬聖節佳『蛋』百『變』星」活動，是次活動更攜手知行善心慈善基金，邀請基金旗下受惠兒童一同參與。場內設有3大活動，包括「眾裹尋『佳』尋寶遊戲」、「搗『蛋』磁石牆」及「畫『蛋』工坊」。其中，「眾裹尋『佳』尋寶遊戲」小朋友需要在波波池尋找萬聖節寶藏，尋到愈多寶藏就可以兌換愈多糖果。
最新影片推介：
萬聖節好去處｜工作坊創作專屬萬聖節蛋蛋
另外，「搗『蛋』磁石牆」中可以為佳蛋仔自由組合趣怪造型，並打卡便可獲萬聖節限定佳蛋仔貼紙一張。除了玩遊戲外，還有「畫『蛋』工坊」，小朋友可以發揮創造力，創作出屬於自己的的萬聖節蛋蛋。
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百佳超級市場「萬聖節佳『蛋』百『變』星」
- 地點: 荃灣D‧PARK愉景新城中庭
- 日期: 2024年10月26-27日 (星期六及日)
- 時間: 中午12點至下午6點
參加方法：
|活動
|參加方法
|眾裹尋「佳」
尋寶遊戲
|搗「蛋」
磁石牆
|畫「蛋」
工坊
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