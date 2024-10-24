萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動　玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊

▲ 百佳於10月26至27日，在荃灣D‧PARK愉景新城舉辦「萬聖節佳『蛋』百『變』星」。

【萬聖節好去處】踏入10月，萬聖節活動接踵而來！百佳超級市場將於10月26至27日在荃灣D‧PARK舉辦「萬聖節佳『蛋』百『變』星」，設3大活動，包括波波池尋寶、磁石打卡牆、畫「蛋」工坊，讓小朋友投入節日氣氛！

萬聖節好去處｜百佳萬聖節活動 玩波波池換糖

百佳超級市場將於10月26至27日，在荃灣D‧PARK愉景新城舉辦「萬聖節佳『蛋』百『變』星」活動，是次活動更攜手知行善心慈善基金，邀請基金旗下受惠兒童一同參與。場內設有3大活動，包括「眾裹尋『佳』尋寶遊戲」、「搗『蛋』磁石牆」及「畫『蛋』工坊」。其中，「眾裹尋『佳』尋寶遊戲」小朋友需要在波波池尋找萬聖節寶藏，尋到愈多寶藏就可以兌換愈多糖果。

▲ 百佳「萬聖節佳『蛋』百『變』星」，設3大活動。（相關機構提供）

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萬聖節好去處｜工作坊創作專屬萬聖節蛋蛋

另外，「搗『蛋』磁石牆」中可以為佳蛋仔自由組合趣怪造型，並打卡便可獲萬聖節限定佳蛋仔貼紙一張。除了玩遊戲外，還有「畫『蛋』工坊」，小朋友可以發揮創造力，創作出屬於自己的的萬聖節蛋蛋。

同場加映：百佳雙11減價優惠

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百佳超級市場「萬聖節佳『蛋』百『變』星」

地點: 荃灣D‧PARK愉景新城中庭

日期: 2024年10月26-27日 (星期六及日)

時間: 中午12點至下午6點

參加方法：

活動 參加方法 眾裹尋「佳」

尋寶遊戲 憑10月26-27日於愉景新城百佳旗下FUSION超市消費收據，即可參加萬聖節波波池活動，每張收據只可參與一次

活動年齡限制為3-10歲 搗「蛋」

磁石牆 免費參加 畫「蛋」

工坊 免費參加

名額每日限量120位，先到先得

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