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靚媽精明眼｜百佳惠康推出雙11優惠 最平$11就有交易　惠康大派$1000優惠券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【雙11優惠2024/惠康雙11//百佳雙11】雙11優惠2024即將來臨！百佳和惠康都宣佈向全民大派優惠，一連7日，日日都推出不同優惠，日日都可以領取不同優惠。百佳其中一日更派雙重優惠，以及特設$11專區。惠康則向全民派$1000優惠券，個個都可以領取！而且過百精選人氣貨品低至半價，立即睇有咩「至抵貨品」啱你啦！

雙11優惠2024｜百佳大派優惠

百佳在11月8日至14日期間一連7日會推出一系列雙11優惠，更特設多個專區，方便大家挑選深水貨品。如$11、$111及多買多送專區，部份貨品低至八九折，亦推出原箱飲品送贈品的優惠！立即挑選心水貨品啦！

最新影片：

童學園
東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

雙11優惠2024｜百佳一連7日推出一系列優惠

百佳超市在11月8日至14日一連7日會推出優惠活動慶祝雙11，有11月8日更有雙重優惠，即按下圖睇百佳超市的一系列優惠。

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雙11優惠2024｜百佳搶先優惠品牌大激賞

即按下圖搶先拎獎賞！

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雙11優惠2024｜百佳$11專區

百佳網購特設$11專區，即睇有咩抵買！

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雙11優惠2024｜百佳$111專區

另外也設有$111專區！

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雙11優惠2024｜百佳多買多送專區

零食、飲品等生活百貨多買多送！

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資料來源：百佳網站

雙11優惠｜惠康雙11優惠 向全民派$1000優惠券 全場貨品低至半價

除了百佳，惠康也推出大量優惠，如設$11任選區及$111任選區。更可以$111任選3/4件，全部貨品低至半價。同時，每位消費者都可以領取$1000優惠券，立即睇優惠詳情，挑選心水貨品。

雙11優惠｜惠康/Market Place向全民派$1000優惠券

每位yuu會員帳戶都可以到惠康/Market Place網站領取到$1000優惠券。按下圖睇更多優惠詳情。

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雙11優惠｜惠康$11任選區及$111任選區

惠康$11任選區及$111任選區，任選過多款人氣貨品，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品。即按下圖挑選心水貨品！

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雙11優惠｜惠康$111任選3/4件 全部貨品低至半價

惠康推出雙11自由配優惠，指定貨品可以以$111優惠價任選3/4件，每件貨品低至半價。即按下圖睇優惠，詳情及挑選心水貨品。

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資料來源：惠康網站

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