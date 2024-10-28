縱走南北非：情迷摩洛哥奇幻國度 比林斯堡必看五大獸

▲ 紅色古城馬拉喀什是摩洛哥四大古都之一，入夜後的露天市集洋溢阿拉伯風情。

非洲入門首選 震撼視覺的摩洛哥「紅白藍」

對於熱愛旅遊的香港人而言，歐美日韓的行程路線早已熟悉不過，但非洲這片紅土大陸，仍在許多旅人的「夢想清單」中。若要走出舒適圈，體驗與別不同的異域風情，神奇迷幻的摩洛哥絕對是非洲初哥的最佳選擇。有「北非後花園」之稱的摩洛哥，雖然位處非洲大陸北部，但與西班牙只有一個海峽之隔，因此當地的藝術、宗教、建築、飲食等各方面，都深受西方與阿拉伯文化薰染，去一趟摩洛哥就能見證多種文化共冶一爐的獨特美。

北非

紅：說起摩洛哥，除了一般人想起的乘四驅車和騎駱駝到撒哈拉沙漠看日出，還有人稱「紅色之城」的馬拉喀什，它既是四大皇都之一，同時是旅遊核心地。古老的赭紅色岩石城牆內，是清一色的紅色陶土建築，在夕陽映照下散發淡淡紅色光芒，就連奢侈品牌YSL創辦人聖羅蘭也對這枚紅色瑰寶一見鍾情，更在當地買下了法國畫家馬若雷勒的藍色庭園作居所。馬若雷勒庭園鮮艷的藍色是從撒哈拉沙漠植物中提煉出來，在世上獨一無二，令它成為了摩洛哥建築的代表作，是遊客必去景點，不少人會選擇在庭園內享用下午茶，稍憩片刻，在豐茂的綠洲植物環繞下過一個悠閒下午。紅城入夜之後更加熱鬧，這裏的德吉瑪露天廣場是世上唯一一個獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產的夜市，歌舞、雜耍應有盡有，還有無數本地小食攤檔，熙來攘往的繁華景象彷彿走進了《一千零一夜》的阿拉伯童話世界，感覺疑幻似真。

▲ 馬若雷勒庭園獨一無二的鮮藍色讓人一見難忘。

白：因經典電影《北非諜影》而聲名大噪的卡薩布蘭卡是摩洛哥第一大城市，「Casablanca」意思就是「白色房子」，而城內也真的滿佈白色建築。要數這座新興城市的地標，首位必定是世界第三大、擁有全球最高宣禮塔的哈辛二世清真寺，這座清真寺有三分之一的面積是建在海上的，寺內外可同時容納十多萬人同時祈禱，規模非常龐大。卡薩布蘭卡另一個必遊景點，當然是《北非諜影》裏的Rick's Café，雖然銀幕上的是搭建場景，但這家咖啡館成功將戲中場景完全複製出來，由門前兩棵棕櫚樹到室內的古舊鋼琴，一磚一瓦都瀰漫著復古氛圍，在店內呷一口咖啡，彷彿瞬間回到1930年代的黑白世界。

▲ 宏偉的哈辛二世清真寺巍然聳立於海面上。

藍：代表藍色的摩洛哥城鎮，分別有「藍色皇城」菲斯和「藍色山城」舍夫沙萬。菲斯是四大皇城之中最古老的，同時是世界上保存得最完整的中世紀阿拉伯古城。菲斯被稱為「藍色皇城」，是因為分隔新、舊城區之間有一座龐大的「布日魯藍門」，門上有精雕細琢的藍色色調是當地盛產的深藍顏料，這種獨特顏料即使經歷日曬雨淋也能保持亮麗。不過菲斯城內足足有9,000多條縱橫交錯的大街小巷，人稱「世上最大迷宮」，如果沒有領隊帶路的話，很可能迷路上半天也走不出這座皇城。另一座藍色小鎮舍夫沙萬位於山谷間，到處都遍佈藍白色小屋，走在城內的石頭步道上，每處的藍色色調都有微妙不同，一景一物都足以拍照上半天，難怪今天已變成網紅打卡點。然而，舍夫沙萬並不是容易到達的景點，乘公共巴士從菲斯出發最少也要4小時車程，如果參加旅行團乘專車前往，便能省卻自行研究交通的煩惱。

▲ 藍色山城舍夫沙萬猶如整座城鎮浸染。

南非

親歷野性非洲 探訪南非稀有動物

在非洲大陸的另一端，蘊藏了最狂野原始的一面——東非有「年度盛事」動物大遷徙，而在南非亦有能夠追蹤「南非五霸」的比林斯堡動物保護區，其野生物種的豐富程度，絕不亞於瑪莎瑪拉野生動物保護區。比林斯堡佔地550平方公里，雖然論面積只算是第四大的南非野生動物保護區，但實際上已有半個香港般大，區內的麥洛維大壩（Mankwe Dam）更為野生動物提供一個完美的生態環境，在此棲息的動物超過7,000隻，鳥類品種多達360種，完善的行車路長達200公里，大大增加遊客遇上野獸的機率，幸運的話還可以一次過獵影「南非五霸」——非洲象、獅子、花豹、黑犀牛和非洲水牛，高角羚、角馬、長頸鹿等也可能隨時出現，即使是初次前往非洲獵遊的旅客也絕不會失望。

▲ 在比林斯堡動物保護區，隨時遇上非洲大象等野生動物。

陸上生態以外，南非的海洋生態同樣精彩。坐落於桌山旁邊的豪特灣是一座山谷小鎮，對出海岸有一座人稱「海豹島」的小島，因島上經常棲息著大量海豹和海鷗而聞名。島上的海豹為開普軟毛海豹，又稱南非毛皮海豹，牠們行動敏捷，是非洲南部的本土品種，通常於南非至納米比亞一帶的海岸線繁殖。到訪開普敦的遊客大多會到豪特灣乘船出海，環島觀察上千隻海豹、海鳥的一舉一動，可能會看到牠們慵懶地曬太陽，或是潛入水中暢泳，如果在夏季前往，更有機會看到初生的海豹。

▲ 在開普敦豪特灣乘船出海，到訪「海豹王國」。

在開普敦更南端的東海岸西蒙鎮，也有一個必去的旅遊景點——企鵝灘。這裏原稱博爾德斯海灘，目前約有3,000隻非洲企鵝，因此又稱為「企鵝灘」。據說這裏最初只有兩對企鵝，但因當地居民對牠們保護有加，令企鵝漸漸繁殖起來，將整片海灘變成了牠們的家園。這裏的斑嘴環企鵝屬於南非特有品種，胸前有一條馬蹄形的黑色寬帶，體型較一般企鵝品種細小。到達企鵝灘後只需沿著參觀步道前行，在路的兩側已能看到許多小企鵝一搖一擺地行走，狀甚可愛。

▲ 在企鵝灘上的小企鵝，是非洲南部沿岸的特有品種。

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野原狩「逐走葡園匯流淵」

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